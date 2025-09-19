हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Horoscope 20 September 2025: तुला राशि के लिए व्यवसाय में फायदा और प्रेम संबंधों में मधुरता का दिन

Libra Horoscope 20 September 2025: तुला राशि के लिए व्यवसाय में फायदा और प्रेम संबंधों में मधुरता का दिन

Today Libra Horoscope 20 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Sep 2025 10:42 PM (IST)

Aaj Ka Tula Rashifal 20 September 2025: तुला राशि चन्द्रमा 11th हाउस में होने से आज आपके प्रयास लाभकारी सिद्ध होंगे. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम सफल रहेंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. छोटी-सी एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपके दिन को और बेहतर बनाएगा.

व्यवसाय और धन: कारोबारियों को आज पैसा उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि दिया गया धन अटक सकता है. व्यापार विस्तार की योजना को श्राद्ध पक्ष के बाद ही करें. वर्तमान समय में स्थिरता पर ध्यान देना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

नौकरी और करियर: वर्कस्पेस पर वर्किंग वुमन का सम्मान और ख्याति बढ़ेगी. एंप्लॉयड पर्सन को जॉब से संबंधित जो भी अवसर मिले, उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए. बाद में आप बेहतर विकल्पों की तलाश कर सकते हैं. आपकी मेहनत और समर्पण से निकट भविष्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण आनंदमय रहेगा. किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.

प्रेम और युवा जीवन: इस वीकेंड प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते मधुर रहेंगे. आपसी समझदारी और संवाद रिश्तों को और मजबूत करेंगे. स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए सफलता में परिवार और शिक्षकों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: किसी कन्या या बहन को गुलाबी वस्त्र या श्रृंगार सामग्री भेंट करें.

FAQs:
Q1: क्या आज व्यापार विस्तार करना उचित रहेगा?
A1: नहीं, श्राद्ध पक्ष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत टालनी चाहिए.

Q2: क्या आज नौकरी से संबंधित अवसर को स्वीकार करना चाहिए?
A2: हाँ, जो भी अवसर मिले उसे स्वीकार करें, बाद में बेहतर की ओर बढ़ सकते हैं.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Sep 2025 10:42 PM (IST)
Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
Embed widget