Libra Horoscope 20 September 2025: तुला राशि के लिए व्यवसाय में फायदा और प्रेम संबंधों में मधुरता का दिन
Today Libra Horoscope 20 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 20 September 2025: तुला राशि चन्द्रमा 11th हाउस में होने से आज आपके प्रयास लाभकारी सिद्ध होंगे. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम सफल रहेंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी.
स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. छोटी-सी एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपके दिन को और बेहतर बनाएगा.
व्यवसाय और धन: कारोबारियों को आज पैसा उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि दिया गया धन अटक सकता है. व्यापार विस्तार की योजना को श्राद्ध पक्ष के बाद ही करें. वर्तमान समय में स्थिरता पर ध्यान देना ज्यादा लाभकारी रहेगा.
नौकरी और करियर: वर्कस्पेस पर वर्किंग वुमन का सम्मान और ख्याति बढ़ेगी. एंप्लॉयड पर्सन को जॉब से संबंधित जो भी अवसर मिले, उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए. बाद में आप बेहतर विकल्पों की तलाश कर सकते हैं. आपकी मेहनत और समर्पण से निकट भविष्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे.
पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण आनंदमय रहेगा. किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.
प्रेम और युवा जीवन: इस वीकेंड प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते मधुर रहेंगे. आपसी समझदारी और संवाद रिश्तों को और मजबूत करेंगे. स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए सफलता में परिवार और शिक्षकों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: किसी कन्या या बहन को गुलाबी वस्त्र या श्रृंगार सामग्री भेंट करें.
FAQs:
Q1: क्या आज व्यापार विस्तार करना उचित रहेगा?
A1: नहीं, श्राद्ध पक्ष में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत टालनी चाहिए.
Q2: क्या आज नौकरी से संबंधित अवसर को स्वीकार करना चाहिए?
A2: हाँ, जो भी अवसर मिले उसे स्वीकार करें, बाद में बेहतर की ओर बढ़ सकते हैं.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL