Aaj Ka Tula Rashifal 2 October 2025: आज के दिन प्रॉर्पटी विवाद से दूर रहें और व्यापार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. पढ़ें आज का तुला राशिफल
Today Libra Horoscope 2 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 4वें भाव में होने से माँ या परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है. संयम और धैर्य से काम लें. कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों में सतर्कता और सावधानी जरूरी है.
स्वास्थ्य राशिफल
आज नसों में दर्द और खिंचाव की समस्या हो सकती है. योग और व्यायाम करने से आराम मिलेगा. शरीर को सक्रिय रखें और आलस्य से बचें.
बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच करें. व्यापार में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यों पर ध्यान दें. आलस्य से नुकसान और मान-सम्मान पर आंच आ सकती है.
लव और फैमिली राशिफल
पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. नजदीकी रिश्तेदारों के आने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार में चहल-पहल बढ़ेगी.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन घरेलू बातों की वजह से ऑफिस में मानसिक रूप से भटक सकती हैं. घर की बातें कार्यस्थल पर न ले जाएं, अन्यथा कार्य प्रभावित होगा. एंप्लॉयड पर्सन वित्तीय मामलों में हिसाब-किताब करते समय सतर्क रहें.
धन राशिफल
वित्तीय लेन-देन में गलतफहमी की संभावना है. सोच-समझकर काम करें और सभी कागजों की जांच अवश्य करें.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स को आलस्य छोड़कर पढ़ाई में सक्रिय रहना होगा. मेहनत और लगन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाएंगे.
शुभ अंक 4
शुभ रंग ब्राउन
आज का उपाय
माँ दुर्गा को लौंग और इलायची अर्पित करें और "या देवी सर्वभूतेषु" मंत्र का जाप करें. इससे विवाद कम होंगे और सफलता प्राप्त होगी.
FAQs
Q1 क्या तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस में शुभ है?
हाँ, लेकिन पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दस्तावेज और कार्यों में सावधानी जरूरी है.
Q2 क्या तुला राशि के छात्रों को आज सफलता मिलेगी?
हाँ, बशर्ते वे आलस्य छोड़कर एक्टिव रहेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Source: IOCL