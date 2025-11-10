हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Rashifal 10 November 2025: तुला राशि में जागेगी आध्यात्मिक चेतना, दान से बनेगी शुभ शुरुआत

Tula Rashifal 10 November 2025: तुला राशि में जागेगी आध्यात्मिक चेतना, दान से बनेगी शुभ शुरुआत

Today Libra Horoscope 10 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Tula Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा. चंद्रमा के नवम भाव में गोचर करने से आपके अंदर धार्मिक आस्था और सकारात्मक सोच बढ़ेगी. साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और भाग्य आपका साथ देगा. आज आपको अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद से मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य और संतुलित रहेगा. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या भजन-संकीर्तन का सहारा लें. यात्रा के दौरान जल और भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में लाभ के अवसर बन रहे हैं. पुराने अधूरे कार्य पूरे होंगे, जिससे राहत मिलेगी. आज कोई बड़ा डील फाइनल हो सकता है. यदि नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं तो पहले शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें. अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूर रहें.

परिवार और लव लाइफ:
परिवार में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आप दोनों के बीच संवाद और समझदारी बढ़ेगी. आज मन की बातें खुलकर करने से रिश्ते और गहरे होंगे. किसी जरूरतमंद की मदद करने से घर में सकारात्मकता बढ़ेगी.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से छोटे-छोटे लाभ मिल सकते हैं. कोई पुराना बकाया या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दान-पुण्य से दिन की शुरुआत करें — यह आपके लिए शुभ रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग को आज मिली सफलता भविष्य की प्रेरणा बनेगी. छात्रों को नए अवसर और मार्गदर्शन मिलेंगे जिससे अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. खेल से जुड़े युवाओं को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अपने सीनियर्स के निर्देशों का पालन करें. मनमानी करने से बचें, नहीं तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं. नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, इसलिए खुद को एक्टिव और फोकस्ड रखें.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
उपाय: किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या वस्त्र दान करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
