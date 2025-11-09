हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 9 November 2025: सिंह राशि के लिए लाभदायक दिन, ऑनलाइन प्रोजेक्ट से धनवृद्धि के संकेत

Singh Rashifal 9 November 2025: सिंह राशि के लिए लाभदायक दिन, ऑनलाइन प्रोजेक्ट से धनवृद्धि के संकेत

Today Leo Horoscope 9 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए प्रगति, लाभ और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके लाभ भाव (11वें हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार और सफलता के संकेत मिल रहे हैं. आप अपने लाभ के स्रोतों पर ध्यान देंगे और यह समझ पाएंगे कि वास्तव में आपका “प्रॉफिट किसमें है”. 

स्वास्थ्य राशिफल:
मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण सेहत पर थोड़ा असर पड़ सकता है. सर्दी-जुकाम या थकावट की समस्या परेशान कर सकती है. शरीर को आराम दें और समय पर भोजन करें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा.

व्यवसाय और धन राशिफल:
बिजनेस के लिए आज का दिन शुभ है. यदि आप किसी निवेश या नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. पार्टनरशिप बिजनेस में आप किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट में धन और समय निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. आप एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने कार्य पूरे करेंगे. आपके अधिकारी और सहकर्मी आपकी मेहनत को सराहेंगे और आपके विचारों पर भरोसा जताएँगे. प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी मिलने की संभावना है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
घर के मोर्चे पर कुछ अव्यवस्था या छोटी गड़बड़ी संभव है, लेकिन पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन रोमांटिक रहेगा—यंग जनरेशन को किसी के साथ आकर्षण महसूस हो सकता है या नई दोस्ती की शुरुआत होगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को आलस्य से दूर रहना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहें, सफलता निश्चित मिलेगी. युवाओं को अपने लक्ष्य स्पष्ट करने का समय है.

लकी नंबर: 7, अनलकी नंबर: 5
लकी रंग: वाइट (सफेद)
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत में “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Nov 2025 02:25 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए प्रगति, लाभ और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार और सफलता के संकेत मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा है?

मौसम में बदलाव के कारण सेहत पर थोड़ा असर पड़ सकता है, सर्दी-जुकाम या थकावट हो सकती है। शरीर को आराम दें और पर्याप्त पानी पिएं।

व्यवसाय और धन के मामले में आज क्या उम्मीद करें?

आज का दिन बिजनेस के लिए शुभ है, निवेश या नई योजनाओं के लिए यह समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। एकाग्रता से कार्य पूरे होंगे और अधिकारियों द्वारा सराहे जाएंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

आज के लिए सिंह राशि का लकी रंग और उपाय क्या है?

आज सिंह राशि का लकी रंग सफेद है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।

Embed widget