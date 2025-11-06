हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 6 November 2025: कार्यक्षेत्र और करियर में मिलेगा लाभ, गुरुवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?

Singh Rashifal 6 November 2025: कार्यक्षेत्र और करियर में मिलेगा लाभ, गुरुवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?

Today Leo Horoscope 6 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Nov 2025 01:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 6 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी कर्म भाव (10th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में ऊर्जा और उत्साह का संचार रहेगा. वरियान और पद्मक योग के प्रभाव से व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा.

नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है. आपकी मेहनत और आत्मविश्वास से कठिन काम भी पूरे होंगे.

व्यवसाय राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या सौदे से मुनाफा मिलने के योग हैं. विदेशी व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े जातकों को भी फायदा होगा. अपने काम पर पूरा ध्यान दें. आज किया गया प्रयास भविष्य के लिए मजबूत नींव रखेगा.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही उन्नति के अवसर भी बनेंगे. दोपहर तक किसी सामान्य कार्य में बाधा आ सकती है, जिससे झुंझलाहट हो सकती है. अपशब्दों और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना माहौल बिगड़ सकता है.

वित्त राशिफल

आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी. बिजनेस में हुई कमाई से राहत मिलेगी. हालांकि खर्चों की तुलना में बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी का सहयोग कार्य में सफलता दिलाएगा. पारिवारिक जीवन में सुकून रहेगा. प्रेम संबंधों में पुरानी यादें मन को भावुक कर सकती हैं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग को अपने नजरिए में समय के अनुरूप बदलाव लाना होगा. छात्र, खिलाड़ी और कलाकार अपनी सेहत व एकाग्रता बनाए रखेंगे, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. नियमित दवा और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें. हरी सब्जियों और पर्याप्त पानी का सेवन लाभदायक रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग हरा
  • भाग्यशाली अंक 3
  • उपाय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे के बर्तन में रखा पानी पीएं, इससे आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Nov 2025 01:00 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए 6 नवंबर 2025 का राशिफल क्या कहता है?

जीवनसाथी का सहयोग कार्य में सफलता दिलाएगा और पारिवारिक जीवन में सुकून रहेगा. प्रेम संबंधों में पुरानी यादें भावुक कर सकती हैं, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

Embed widget