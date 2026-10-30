Aaj Ka Mesh Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, रुचि, संवाद, साहस, नेटवर्किंग व कौशल स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आप अपनी रुचि और पसंद के रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता दें; इससे मानसिक संतोष के साथ-साथ कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शिव योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

शिव योग से टीम मैनेजमेंट में सफलता: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे शिव योग के शुभ प्रभाव से आप अपने पेशेवर प्रोजेक्ट्स पर बेहद केंद्रित होकर काम करेंगे और अपनी टीम के कुशल तालमेल व मैनेजमेंट के सहयोग से उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे.

न्यू बिजनेसमैन को धन लाभ, विवादों से दूरी जरूरी: ग्रह गोचर पूरी तरह आपके अनुकूल रहने से नए उद्यमियों (New Businessmen) के लिए तगड़े आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं; हालांकि, किसी भी प्रकार की बहस, कानूनी उलझन या मार्केट के विवादों से दूरी बनाए रखना उनके लिए अनिवार्य होगा.

फेस्टिव सीजन में कड़ी मेहनत व प्रभावशाली नेटवर्क: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को भुनाने के लिए कारोबारियों को इस समय अपने काम पर बहुत अधिक ध्यान और निरंतर कड़ी मेहनत करने की दरकार है. सामाजिक जीवन में किसी वरिष्ठ राजनेता (Politician) या प्रभावशाली व्यक्ति से अचानक हुई मुलाकात आपके संपर्क सूत्रों और नेटवर्क को नया विस्तार देगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर लीडरशिप स्किल्स की तारीफ, बॉस से बनेगी बॉन्डिंग: कार्यस्थल (Workspace) पर आप उत्कृष्ट एकाग्रता और नए उत्साह के साथ सक्रिय रहेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) और समस्या सुलझाने के अंदाज की खुलकर प्रशंसा होगी, जिससे आपके बॉस और सीनियर्स के साथ संबंध व बॉन्डिंग पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी.

नई योजनाएं बनाने के लिए उत्तम दिन: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए अपने करियर के आगामी लक्ष्यों या नई कार्ययोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल और फलदायी रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

दोपहर बाद पारिवारिक अव्यवस्था में सुधार: आपका वैवाहिक जीवन सामान्य और सहज गति से चलेगा. दोपहर के बाद घर-परिवार के मोर्चे पर चली आ रही किसी अव्यवस्था या आपसी असहमति को बातचीत के जरिए सुलझाने के आपके प्रयासों में पूरी सफलता हासिल होगी.

छात्रों के लिए राइटिंग और मेमोरी पर फोकस जरूरी: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को अपनी लेखन शैली (Writing Skills) में सुधार करना होगा और साथ ही स्मरण शक्ति (Memory Power) को तेज करने पर अभ्यास करना होगा; तभी वे अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय भाव के चंद्रमा से दिनभर शारीरिक स्फूर्ति और पराक्रम बना रहेगा. गले या कंधों में हल्के खिंचाव से बचने के लिए दिनचर्या में योग-प्राणायाम को शामिल रखें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्रीसूक्त' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद को खीर या सफेद मिठाई का दान करें. इससे व्यावसायिक टीम मैनेजमेंट मजबूत होगा, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाभ निरंतर बना रहेगा.

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