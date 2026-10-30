Aaj Ka Vrishabh Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब व आय वृद्धि स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपकी नियमित आमदनी (Income) और बैंक बैलेंस में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी; संचित धन बढ़ेगा।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

शिव योग से पैसों की समस्या हल, बिजनेस ग्रोथ: आज बन रहे शिव योग के शुभ प्रभाव से काफी समय से चली आ रही आर्थिक तंगी या पैसों से जुड़ी कोई जटिल समस्या आसानी से हल हो जाएगी। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे।

व्यावसायिक मौके न गंवाएं, त्यौहारी सीजन का फायदा: बिजनेस में व्यावसायिक पहलुओं को निखारने और संवारने के किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें। आप बाजार में बेहद समझदारी और सूझबूझ से कदम बढ़ाएंगे, जिससे बिजनेस की ग्रोथ तेजी से आगे बढ़ेगी। फेस्टिव सीजन का यह समय आपके व्यापार के विस्तार के लिए पूरी तरह मुफीद और फायदेमंद रहेगा।

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी, टारगेट्स पर फोकस: दफ्तर में सहकर्मियों (Coworkers) के साथ चल रही किसी भी प्रकार की गुटबाजी या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्यों (Targets) को समय पर पूरा करने पर केंद्रित रखें।

पेंडिंग काम होंगे पूरे, जल्दबाजी से बचें: कार्यस्थल (Workspace) पर सकारात्मक सोच के साथ आप अपने लंबे समय से लंबित पड़े कार्यों (Pending Tasks) को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को उनके प्रयासों में निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन काम में अनावश्यक जल्दबाजी न करें। काम के भारी दबाव के कारण नौकरी में हल्की शारीरिक थकान और रूटीन से थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है।

3. लव, फैमिली, खेल जगत व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

सामान्य रहेगा पारिवारिक व दांपत्य जीवन: आपका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक माहौल सहज, शांत और सामान्य बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे दिन शांतिपूर्वक व्यतीत होगा।

खिलाड़ी तोड़ेंगे अपना पुराना रिकॉर्ड: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) ट्रैक और मैदान पर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने के प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे; इस ऐतिहासिक उपलब्धि से मन में जबर्दस्त उत्साह और उमंग का संचार होगा।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे भाव के चंद्रमा से वाणी प्रभावशाली रहेगी। काम की अधिकता और भागदौड़ के चलते शाम को मांसपेशियों में खिंचाव या आंखों में थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर दूसरे भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन, अक्षत और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अभिषेक करें। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।

किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, खीर या चावल का दान करें। इससे धन से जुड़ी रुकावटें समाप्त होंगी, आमदनी में निरंतर वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा।

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