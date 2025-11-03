स्वास्थ्य राशिफल:
आज शारीरिक थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. दांत या मुंह से संबंधित तकलीफ हो सकती है. पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सावधानी रखनी चाहिए. ध्यान और हल्का व्यायाम राहत देंगे.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में आज सावधानी बरतें. पॉलिटिकल या सरकारी कारणों से कोई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकता है. निवेश या प्रॉपर्टी डील को आगे टालें. नए पार्टनर या क्लाइंट से बातचीत करते समय स्पष्टता रखें, अन्यथा गलतफहमी से नुकसान संभव है.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. “विष दोष” के प्रभाव से कार्यस्थल पर विवाद या मतभेद की स्थिति बन सकती है. अपने विचारों को नियंत्रित रखें और ऑफिस में किसी भी राजनीति से दूरी बनाए रखें. धैर्य से काम लें.
लव और पारिवारिक जीवन:
घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है, विशेषकर संतान से संबंधित परेशानी तनाव दे सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, परंतु भावनात्मक अस्थिरता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है. शांति और संवाद बनाए रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा वर्ग को कानूनी या सामाजिक विवादों से दूर रहना चाहिए. छात्रों और कलाकारों का मन अपने कार्य में नहीं लगेगा, लेकिन यह अस्थायी स्थिति है. फोकस बनाए रखें और समय का सही उपयोग करें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: आज सूर्य देव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्त्र या गुड़ दान करें, इससे मानसिक शांति और सफलता मिलेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.