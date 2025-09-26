Aaj Ka Singh Rashifal 26 September: सिंह राशि किसी पर भरोसा न करें, धोखे की संभावना अधिक।
Today Leo Horoscope 26 September 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का सिंह राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का सिंह राशिफल
परिवार राशिफल
आज चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से दोस्तों और परिजनों से मदद मिलेगी. घर में धार्मिक माहौल रहेगा और पूजा-पाठ का महत्व बढ़ेगा. गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा.
लव राशिफल
शादीशुदा जातकों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी से बातचीत करके उनके मन की स्थिति समझना लाभकारी रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
व्यापार राशिफल
लक्ष्मी योग के प्रभाव से व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए और लुभावने तरीके अपनाएँ. सरकारी ऑफिस का टेंडर मिलने की संभावना है.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन आज नए काम मिलने पर उत्साहित रहेंगी. ऑफिस में सहयोगियों और वरिष्ठों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.
युवा एवं विद्यार्थियों का राशिफल
वाशि योग से युवा पेरेंट्स अपने बताए मार्ग पर चलें तो सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई और करियर से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से स्फूर्ति महसूस होगी.
धन राशिफल
धन संबंधित मामलों में आज लाभ के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार और नौकरी दोनों से आय में सकारात्मक वृद्धि होगी.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: नेवी ब्लू
उपाय: भगवान सूर्य को लाल फूल अर्पित करें, कार्यों में सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज व्यवसाय में ग्राहक आकर्षित करने का समय अनुकूल है?
हाँ, नए और आकर्षक तरीके अपनाने से फायदा मिलेगा.
Q2: क्या विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का दिन शुभ रहेगा?
बिल्कुल, पढ़ाई और करियर संबंधी समस्याओं का समाधान मिलने से लाभ होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
