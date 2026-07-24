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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 24 July 2026: सिंह राशि वाले आज फिजूलखर्च और दफ्तर में गलती करने से बचें, सर्वार्थ सिद्धि योग दिलाएगा राहत

Singh Rashifal 24 July 2026: सिंह राशि वाले आज फिजूलखर्च और दफ्तर में गलती करने से बचें, सर्वार्थ सिद्धि योग दिलाएगा राहत

Leo Horoscope 24 July 2026: आज सिंह राशि वालों को चौथे चंद्रमा के कारण बिजनेस और जॉब में बरतनी होगी सावधानी, माता की सेहत का रखें ध्यान. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव) यानी सुख, माता व संपत्ति के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपको घरेलू मामलों, माता या घर की महिलाओं के स्वास्थ्य और बिजनेस के लेन-देन में विशेष सतर्कता रखनी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज सिंह राशि के व्यापारियों को बहुत संभलकर चलने की जरूरत है. चौथे भाव के चंद्रमा के कारण व्यापार में खर्चों की अधिकता रहेगी और किसी न किसी वजह से अनचाहे या अनावश्यक खर्चे सामने आ सकते हैं; इसलिए बिजनेसमैन व्यर्थ के प्रयासों और फालतू के खर्चों से दूर रहें. मार्केट में क्लाइंट्स या पार्टियों के साथ अपने अकाउंट्स और पैसों के लेन-देन में पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाए रखें, क्योंकि आज एक छोटी सी गड़बड़ या अनबन आपके मार्केट रिलेशंस को बिगाड़ सकती है. यदि आप अपने पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में लगे हैं और किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होगी; ऐसे में अपने बड़े भाई या घर के वरिष्ठ लोगों से परामर्श लेना बहुत फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक सावधानी और अलर्ट रहने का है. एंप्लॉयड पर्सन की कमियों और कामकाज पर बॉस लगातार नजर रख रहे हैं; वर्तमान समय में आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी जॉब पर भारी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम में कोई कसर न छोड़ें. वर्कप्लेस पर अतीत में खुद की की गई किसी गलती के कारण आज आपको किसी जांच या पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि संकट के समय दफ्तर में आपका कोई खास कोवर्कर (सहकर्मी) ही आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगा. आज आपका मन काम के साथ-साथ आध्यात्मिकता और पूजा-पाठ की तरफ अधिक झुका रहेगा.

राजनीति और स्पोर्ट्स राशिफल (Politics & Sports)

राजनीति से जुड़े जातकों (Politicians) को आज कुछ राजनीतिक कठिनाइयों और विरोधियों की चालबाज़ियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को सलाह दी जाती है कि वे अपने आत्मविश्वास (Confidence) में बिल्कुल भी कमी न आने दें; अगर आपका हौसला डगमगाया तो बनते हुए काम पूरे होने में संदेह रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर में किसी महिला सदस्य या माता जी की सेहत खराब होने का इशारा कर रहा है, इसलिए उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखें. आज काम की व्यस्तता और समय की कमी के चलते आप अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण वे आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं. बातचीत के जरिए उनके मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मानसिक तनाव और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें.

  • भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या घर के मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें; इससे खर्चे नियंत्रित होंगे और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को सिंह राशि के व्यापारियों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
Ans. आज व्यापारियों को मार्केट में अपनी पार्टियों के साथ अकाउंट्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी बरतनी होगी?
Ans. बॉस आपकी कमियों पर नजर रख रहे हैं, इसलिए काम में कोई लापरवाही न करें. स्वयं की पुरानी गलती के कारण जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कोई खास सहकर्मी ही मदद करेगा.

Q3. आज चौथे चंद्रमा के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में क्या असर पड़ेगा?
Ans. घर की किसी महिला या माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और समय न दे पाने के कारण पार्टनर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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