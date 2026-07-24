Aaj Ka Kanya Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके साथ ही आपकी राशि (कन्या) के लिए भद्र योग का विशेष लाभ भी मिल रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव) यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन व मित्र स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा, लेकिन दोस्तों के साथ व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए मिलाजुला (मिश्रित फलदायी) रहने वाला है. दोपहर के बाद आपको सरकारी क्षेत्र (Government Sector) से बड़ा लाभ या रुका हुआ टेंडर मिल सकता है, जिससे आपके कारोबार में जबरदस्त बेहतरी आएगी. बिजनेसमैन को आज अपने कॉन्टेक्ट्स और नेटवर्किंग को और ज्यादा स्ट्रांग (मजबूत) करने की कोशिश करनी होगी ताकि आपके लिंक्स बढ़ सकें. आज अनएक्स्पेक्टेड ट्रेवलिंग (अचानक यात्रा) करने से बचें; इस समय बिना किसी योजना के यात्रा करने से अपेक्षित लाभ तो नहीं मिलेगा, बल्कि अचानक कुछ अनचाहे खर्चे (अनएक्स्पेक्टेड एक्सपेंडिचर) बढ़ सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और राहत लेकर आया है. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आप किसी कंपनी में अभी तक टेंपरेरी (अस्थाई) रूप से काम कर रहे हैं, तो आज आपको जल्द ही परमानेंट होने की गुड न्यूज (खुशखबरी) मिल सकती है. वर्कप्लेस पर आज आपके नए संपर्क बनेंगे, जो आने वाले समय में आपके करियर के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे. हालांकि, पैसों के मामले में आज किसी को भी कर्ज देने या किसी से कर्ज लेने से बचें, यह दिन उधारी के हिसाब से सही नहीं है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए दिन-रात एक कर देंगे, लेकिन काम की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाने का है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विषयों को केवल रटने के बजाय उनके बेसिक कॉन्सेप्ट (मूल अवधारणा) को समझने का प्रयास करें. समझकर पढ़ा गया ज्ञान ही आपको आने वाली परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. घर का वातावरण आनंदित बनाए रखने के लिए आज बच्चों के साथ बच्चा बनकर समय व्यतीत करें; इससे आपके और बच्चों के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत होगी. हालांकि, तीसरे भाव के चंद्रमा के कारण आज किसी बात पर दोस्त से अनबन या झगड़ा हो सकता है, इसलिए दोस्तों से बातचीत के दौरान अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें.

कामकाज की अधिकता के कारण आज शाम को शारीरिक थकान या सिरदर्द हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े लोग अपनी डाइट और समय पर आराम का विशेष ध्यान रखें. दिनभर खुद को हाइड्रेटेड रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' का जाप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें; इससे भद्र योग का फल मिलेगा और उधारी की परेशानियां दूर होंगी.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को किस क्षेत्र से लाभ मिलेगा?

Ans. आज दोपहर के बाद व्यापारियों को सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ या अनुबंध मिलने के योग हैं, जिससे कारोबार में बड़ी वृद्धि होगी.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आ सकती है?

Ans. यदि आप किसी जगह टेंपरेरी काम कर रहे हैं, तो आज आपको परमानेंट (स्थाई) होने का शुभ समाचार मिल सकता है.

Q3. आज उधारी और पैसों के लेन-देन को लेकर कन्या राशि वालों को क्या सलाह है?

Ans. आज का दिन किसी को भी कर्ज देने या कर्ज लेने के लिहाज से सही नहीं है, इसलिए उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

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