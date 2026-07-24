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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 24 July 2026: कन्या राशि वालों को सरकारी क्षेत्र से मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में परमानेंट होने की मिल सकती है खुशखबरी

Kanya Rashifal 24 July 2026: कन्या राशि वालों को सरकारी क्षेत्र से मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में परमानेंट होने की मिल सकती है खुशखबरी

Virgo Horoscope 24 July 2026: आज कन्या राशि वालों को भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से सरकारी क्षेत्र में मिलेगा बड़ा लाभ, जॉब में परमानेंट होने के हैं योग. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके साथ ही आपकी राशि (कन्या) के लिए भद्र योग का विशेष लाभ भी मिल रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव) यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन व मित्र स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा, लेकिन दोस्तों के साथ व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए मिलाजुला (मिश्रित फलदायी) रहने वाला है. दोपहर के बाद आपको सरकारी क्षेत्र (Government Sector) से बड़ा लाभ या रुका हुआ टेंडर मिल सकता है, जिससे आपके कारोबार में जबरदस्त बेहतरी आएगी. बिजनेसमैन को आज अपने कॉन्टेक्ट्स और नेटवर्किंग को और ज्यादा स्ट्रांग (मजबूत) करने की कोशिश करनी होगी ताकि आपके लिंक्स बढ़ सकें. आज अनएक्स्पेक्टेड ट्रेवलिंग (अचानक यात्रा) करने से बचें; इस समय बिना किसी योजना के यात्रा करने से अपेक्षित लाभ तो नहीं मिलेगा, बल्कि अचानक कुछ अनचाहे खर्चे (अनएक्स्पेक्टेड एक्सपेंडिचर) बढ़ सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और राहत लेकर आया है. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आप किसी कंपनी में अभी तक टेंपरेरी (अस्थाई) रूप से काम कर रहे हैं, तो आज आपको जल्द ही परमानेंट होने की गुड न्यूज (खुशखबरी) मिल सकती है. वर्कप्लेस पर आज आपके नए संपर्क बनेंगे, जो आने वाले समय में आपके करियर के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे. हालांकि, पैसों के मामले में आज किसी को भी कर्ज देने या किसी से कर्ज लेने से बचें, यह दिन उधारी के हिसाब से सही नहीं है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए दिन-रात एक कर देंगे, लेकिन काम की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाने का है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विषयों को केवल रटने के बजाय उनके बेसिक कॉन्सेप्ट (मूल अवधारणा) को समझने का प्रयास करें. समझकर पढ़ा गया ज्ञान ही आपको आने वाली परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. घर का वातावरण आनंदित बनाए रखने के लिए आज बच्चों के साथ बच्चा बनकर समय व्यतीत करें; इससे आपके और बच्चों के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत होगी. हालांकि, तीसरे भाव के चंद्रमा के कारण आज किसी बात पर दोस्त से अनबन या झगड़ा हो सकता है, इसलिए दोस्तों से बातचीत के दौरान अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

कामकाज की अधिकता के कारण आज शाम को शारीरिक थकान या सिरदर्द हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े लोग अपनी डाइट और समय पर आराम का विशेष ध्यान रखें. दिनभर खुद को हाइड्रेटेड रखें.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' का जाप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें; इससे भद्र योग का फल मिलेगा और उधारी की परेशानियां दूर होंगी.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को किस क्षेत्र से लाभ मिलेगा?
Ans. आज दोपहर के बाद व्यापारियों को सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ या अनुबंध मिलने के योग हैं, जिससे कारोबार में बड़ी वृद्धि होगी.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आ सकती है?
Ans. यदि आप किसी जगह टेंपरेरी काम कर रहे हैं, तो आज आपको परमानेंट (स्थाई) होने का शुभ समाचार मिल सकता है.

Q3. आज उधारी और पैसों के लेन-देन को लेकर कन्या राशि वालों को क्या सलाह है?
Ans. आज का दिन किसी को भी कर्ज देने या कर्ज लेने के लिहाज से सही नहीं है, इसलिए उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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