Aaj Ka Singh Rashifal 23 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा का 5वें भाव में गोचर आकस्मिक धन लाभ के योग बना रहा है. भाग्य का साथ मिलेगा और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा लोग आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता की चर्चा करेंगे. आत्मविश्वास और ऊर्जा पूरे दिन उच्च स्तर पर रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:

सेहत मजबूत रहेगी और शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित रूटीन बनाए रखें और अधिक काम के बीच शरीर को आराम भी दें. हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है.

बिजनेस राशिफल:

धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में सफलता मिलेगी. पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से अच्छा खासा लाभ होगा. पत्नी के नाम से किया गया निवेश या नया प्रोजेक्ट मुनाफा दिलाने में मदद करेगा. बिजनेस का विस्तार करने के लिए यह समय अनुकूल है.

जॉब / करियर राशिफल:

वर्कस्पेस पर वर्कलोड बढ़ने से तनाव हो सकता है लेकिन काम में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें. एंप्लॉयड पर्सन अपने सीनियर्स और कोवर्कर्स को प्रसन्न रखें और उनके निर्देशों को प्राथमिकता दें. समय पर काम पूरा करने से आपकी प्रशंसा बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

पार्टनर की मदद से काम समय पर पूरा होगा और रिलेशनशिप में विश्वास और समझ बढ़ेगी. परिवार में किसी की सेहत में सुधार खुशी देगा. संडे को फैमिली आउटिंग या घूमने की प्लानिंग मन को प्रसन्न करेगी और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल:

खाली समय में ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने या रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना लाभदायक होगा. छात्र, विशेष रूप से जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ई-बुक्स या डिजिटल स्टडी मैटेरियल का उपयोग करें, इससे तैयारी में तेजी आएगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे.

धन राशिफल:

आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. निवेश और व्यापार दोनों से प्रॉफिट की संभावना है. भविष्य के लिए धन योजनाएँ बनाना आज लाभ देगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

उपाय: सूर्य देव को गुड़ मिले जल अर्पित करें और तांबे के बर्तन में पानी पीने की आदत शुरू करें. यह सफलता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा आर्थिक लाभ के मार्ग भी खोलेगा.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू करना उचित है?

हाँ, समय अनुकूल है. प्रोजेक्ट और निवेश दोनों लाभ देंगे, विशेषकर पत्नी के नाम से किए गए निवेश.

Q2: क्या आज प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे?

हाँ, पार्टनर का सहयोग मिलेगा और रिश्ता और मजबूत व भरोसेमंद बनेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.