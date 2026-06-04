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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 5 June 2026: कुंभ, मेष और मीन राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, मकर राशि के जातक सेहत का रखें विशेष ध्यान!

Tarot Rashifal 5 June 2026: कुंभ, मेष और मीन राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, मकर राशि के जातक सेहत का रखें विशेष ध्यान!

Tarot Rashifal 5 June 2026: टैरो राशिफल, कुंभ को मिलेगा प्रमोशन व मेष को विशेष अधिकार. मीन की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, वहीं वृषभ को मिलेगी चुनौती और मकर राशि वाले सेहत का ध्यान रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 09:41 PM (IST)
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Tarot Rashifal 5 June 2026: टैरो रीडिंग, शुक्रवार का दिन कुंभ, मेष और मीन राशि के जातकों के लिए करियर और मान-सम्मान के मामले में बेहद शानदार रहने वाला है. कुंभ राशि के लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित शुभ समाचार और पदोन्नति (प्रमोशन) मिलने के मजबूत योग हैं, वहीं मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में विशेष अधिकार और उपलब्धियां हासिल होंगी. मीन राशि के जातकों की रचनात्मक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. दूसरी ओर, वृषभ, मिथुन और मकर राशि के जातकों को आज निराशा, विवादों और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धियां लेकर आएगा. आज कार्यस्थल पर आपको विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं. आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा और प्रभावशाली रहने वाला है. आर्थिक रूप से दिन बहुत ही संतुलित रहने वाला है. धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने का मौका मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपको काफी परिवर्तन की जरूरत पड़ सकती है. उम्मीदों के अनुसार, सफलता नहीं मिलने वाली हैं जिससे मन थोड़ा निराश हो सकता है. वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कोशिश करें की आप अपने बजट बनाए इसके बाद ही काम करें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर अपने जगह और अपनी स्थिति बनाकर रखने के लिए थोड़ा कूटनीति का सहारा लेना पड़ सकता है. लेकिन वाणी पर थोड़ा काबू रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि, इस समय जरूरत से अधिक आधिकारिक शब्दों का प्रयोग करने से विवाद खड़ा हो सकता है. संतान से जुड़े मामलों में आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज के दिन अपनी पोजीशन बचाकर रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. आप काम की बारीकियों पर विशेष ध्यान देंगे और फालतू चीजों को दिनचर्या से हटाने का प्रयास करेंगे. आर्थिक रूप से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. निवेश करने के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहने वाला है. आज आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे. यह प्रयास आपके बौद्धिक विकास में सहायक होगा. वहीं, आज आप अपनी प्रतिभा और गुणों को प्रदर्शित कर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे. आज आप कहीं निवेश कर सकते हैं जिसे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातक आज अपनी बुद्धिमानी और तर्कशक्ति से कार्यक्षेत्र में सफलता पाएंगे. भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और धन लाभ मिलेगा. लेकिन, हो सकता है कि कार्यस्थल और परिवार में आपको अपेक्षित मान सम्मान न मिल पाने के कारण आपको असंतोष रह सकता है. आपको सलाह है कि धैर्य बनाकर रखें तो आपको जल्द ही सफलता मिल सकती है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों को आज अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा. परिचितों से हुए संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े लोगों के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. निवेश के मामलों में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक स्तर पर मान सम्मान दिलाने वाला साबित होगा. आप अपनी क्षमता और अधिकारिक वाणी का उपयोग करके दूसरों से काम निकलवाने में सफल रहेंगे. पारिवारिक सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा. धन निवेश करने से आपको जल्द ही लाभ मिल सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज एक अलग पहचान बनाने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं. आपका आत्मविश्वास भी चरम पर रहेगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से सफलता की संभावना मजबूत होगी. आज लोग आपकी उपलब्धियों से प्रभावित होंगे. धन के क्षेत्र में लाभ होगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज कामकाज में ज्यादा भागदौड़ करने के बजाए खुद को आराम देंगे. साथ ही आज आप अपनी ऊर्जा को दोबारा संचित करके अपने सभी काम समय से पूर्ण कर लेंगे. प्रतिस्पर्धा की भावना से दूरी बनाएंगे. फिलहाल, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति और मान सम्मान प्राप्त करने का समय है. सामाजिक स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. लंबे समय से जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा थी. वह आपको आज मिल सकता है. नई साझेदारी शुरू करने के लिए समय अनुकूल है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ साबित होगा. मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपके अधिकारी आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे. कला या रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: Kal Ka Rashifal 5 June 2026: कल लक्ष्मी-नारायण योग से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा, मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर, पढ़ें शुक्रवार का भाग्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 04 Jun 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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