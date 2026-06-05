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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 6 June 2026: मीन राशि वालों को मिलेगा पार्टनर से खास सरप्राइज? प्यार में आएगा नया रंग!

Aaj ka Love Rashifal 6 June 2026: मीन राशि वालों को मिलेगा पार्टनर से खास सरप्राइज? प्यार में आएगा नया रंग!

Aaj ka Love Rashifal 6 June 2026: क्या मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा? क्या पार्टनर का कोई खास तोहफा या संदेश आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा? जानिए लव राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 6 June 2026: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. चंद्रमा दिनभर मकर राशि में रहकर शाम को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों में जिम्मेदारी, समझदारी और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता रहेगी. वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कई राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

 मेष राशि – नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें

आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. जो लोग किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए. शादीशुदा लोगों का जीवनसाथी के साथ तालमेल सामान्य रहेगा. किसी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम में पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

 वृषभ राशि – परिवार और प्रेम दोनों का मिलेगा साथ

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और सहयोग करेगा. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा. परिवार के किसी कार्यक्रम में जीवनसाथी के साथ शामिल होने का अवसर मिल सकता है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है.

 मिथुन राशि – रिश्तों में संयम जरूरी

आज प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. ससुराल पक्ष या दोस्तों के कारण रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है. पार्टनर से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

 कर्क राशि – रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

 सिंह राशि – प्रेम जीवन में आएगी सकारात्मकता

आज प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत बन सकते हैं. किसी अच्छी खबर से मन प्रसन्न रहेगा.

 कन्या राशि – रोमांस और सामंजस्य का दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्ते में नई ऊर्जा महसूस होगी. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलने या किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.

 तुला राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. आर्थिक या पारिवारिक चिंताओं का असर रिश्तों पर पड़ सकता है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और गलतफहमियों को बढ़ने न दें. सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य से परिस्थितियां संभल जाएंगी.

 वृश्चिक राशि – प्रेम में मिलेगा सहयोग

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी बातों को समझेगा और भावनात्मक सहयोग देगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है.

 धनु राशि – रिश्तों में लौटेगी मिठास

आज प्रेम जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं. शादीशुदा लोगों के पुराने मतभेद दूर होंगे और रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से बातचीत का मौका मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

 मकर राशि – रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपके निर्णयों का सम्मान करेगा और सहयोग देगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

 कुंभ राशि – गलतफहमियों से बचें

आज प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. पार्टनर के साथ संवाद की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. किसी भी बात को बढ़ाने के बजाय शांति से चर्चा करें. सिंगल लोगों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. धैर्य और संयम आपके लिए लाभदायक रहेगा.

 मीन राशि – प्रेम में मिलेगा सुखद सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज, उपहार या विशेष संदेश मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों को प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. दिन भावनात्मक रूप से संतोष देने वाला रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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