Aaj Ka Rashifal: आज दोपहर 11:33 तक पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, चमकेगी इन राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal: गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाई जाती है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल और विघ्न पूरी तरह दूर हो जाते हैं.

पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज कर्क राशि में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति से एक बेहद शक्तिशाली 'त्रिवेणी महासंयोग' और 'गजकेसरी राजयोग' का निर्माण हो रहा है, जबकि मिथुन राशि में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति बनी हुई है.





दोपहर 11:33 बजे तक रहने वाला यह पुष्य नक्षत्र निवेश, नए कार्यों की शुरुआत और आर्थिक समृद्धि के लिए एक दुर्लभ खिड़की खोल रहा है. ग्रहों के इस अद्भुत हेरफेर का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, शेयर बाजार, लव लाइफ और सेहत पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक का आज का सटीक राशिफल और वह अचूक उपाय जिससे आप इस महासंयोग का पूरा लाभ उठा सकते हैं.

मेष राशि (Aries Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाई जाती है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक अत्यंत शुभ और दुर्लभ पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसे नक्षत्रों का राजा माना जाता है, और शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में अपनी ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र विराजमान हैं. इस अद्भुत त्रिवेणी युति और शक्तिशाली राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज मेष राशि में यानी आपके लग्न भाव में ही स्थित होकर आपके अंदर एक विशेष 'Main Character Energy' और गजब का आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी कार्यशैली में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. चतुर्थ भाव में चंद्र-गुरु-शुक्र की युति और दशम भाव पर इनकी शुभ दृष्टि होने के कारण नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में जबरदस्त अनुकूलता मिलेगी. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और बॉस आपके डिसीजन मेकिंग power से काफी प्रभावित रहेंगे. मिथुन राशि में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति होने से आपकी मैनेजमेंट क्षमता शानदार रहेगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा नया जॉइनिंग लेटर या आधिकारिक दस्तावेज साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और वित्तीय मामलों के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है. पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग के कारण रियल एस्टेट, वाहन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ी और बंपर डील हाथ लग सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, लिक्विडिटी और एफएमसीजी सेक्टर्स के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है. आज पंचांग अनुसार दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा, जो बड़े कमर्शियल सौदे या नए निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के दौरान किसी भी तरह की भारी वित्तीय रिस्क या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा धन हानि हो सकती.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशियां और उत्सव का माहौल लेकर आएगा. सुख भाव में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति होने से माता के साथ आपके संबंध बेहद मधुर होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. लव लाइफ जी रहे जातकों के लिए भी आज का दिन सुकून भरा रहेगा, पार्टनर आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे. शाम के समय परिवार के साथ वैनायकी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर किसी धार्मिक गतिविधि या सामूहिक पूजा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे घर की पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगी.

सेहत (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न के मंगल आपको एक्टिव मोड में रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप खुद को तनावमुक्त और शांत महसूस करेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन (अश्लेषा में प्रवेश) और व्याघात योग के कारण बदलते मौसम से प्रभावित होकर सर्दी, कफ या छाती में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 9

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला लाल (Vibrant Red), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के महासंयोग पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश और देवगुरु बृहस्पति की विशेष पूजा करें. आज गणेश जी को 21 दूर्वा दल और मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में या किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करना आपके जीवन की सभी बाधाओं और धन संबंधी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर देगा.

यह भी पढ़ें- Mangal Gochar 2026: मेष राशि वालों को दिखेगा धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव, मंगल खोल सकते हैं कमाई के नए रास्ते

वृषभ राशि (Taurus Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Vrishabha Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम और भाई-बहनों के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. इस शक्तिशाली चंद्र-मंगल-गुरु-शुक्र के प्रभाव से आज आपके साहस, संपर्क और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है, जो आपको हर क्षेत्र में 'Main Character' की तरह चमकाएगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी और प्रतिभा को खुलकर सामने लाएगा. तीसरे भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से दफ्तर में सहकर्मियों और जूनियर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपकी संवाद शैली (Communication Skills) इतनी प्रभावशाली रहेगी कि सीनियर अधिकारी आपकी योजनाओं को तुरंत मंजूरी दे सकते हैं. मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए प्रमोशन या नए इंसेंटिव के रास्ते खुल सकते हैं. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब स्विच करने या किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपको बंपर लाभ की ओर ले जाएगा. यदि आप लंबे समय से अपने बिजनेस के विस्तार या किसी नई ब्रांच को खोलने की सोच रहे थे, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. लोकल और ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यापारियों की सेल्स में भारी उछाल आ सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़ी कमर्शियल डील को फाइनल करने के लिए बेस्ट है. राहु काल के समय भारी रिस्क या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मिठास और आपसी नजदीकी बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और उनके माध्यम से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल इतना शानदार रहेगा कि आप दोनों भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. शादीशुदा जातकों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के सहयोग से घर की कोई बड़ी समस्या सुलझ जाएगी. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ भजन-कीर्तन या उत्सव मनाने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आप खुद को मानसिक रूप से बेहद शांत और शारीरिक रूप से ऊजार्वन महसूस करेंगे. आपका पुराना चला आ रहा कोई तनाव या मानसिक बोझ आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. हालांकि, चंद्रमा की स्थिति के कारण दोपहर के बाद गले में खराश, टॉन्सिल या हल्की सर्दी-खांसी जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए अत्यधिक ठंडे पानी या आइसक्रीम के सेवन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना बेहद जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर और विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), क्रीम (Cream)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस दुर्लभ संयोग पर अपनी आर्थिक तरक्की और सुख-समृद्धि के लिए भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और पीले मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. आज किसी जरूरतमंद को चने की दाल या पीले वस्त्रों का दान करना आपकी कुंडली के सभी दोषों को दूर करेगा.

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मिथुन राशि (Gemini Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Mithuna Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, वाणी और कूटनीति के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. इस शक्तिशाली चंद्र-गुरु-शुक्र के प्रभाव से आज आपके धन भाव में एक अद्भुत धन लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपको आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी वाणी के दम पर बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. आपके लग्न भाव में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति और धन भाव में ग्रहों का महासंयोग होने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट क्षमता दफ्तर में सबको चमत्कृत कर देगी. नौकरीपेशा जातकों को सैलरी हाइक, प्रमोशन या किसी बड़े इंसेंटिव की गुड न्यूज मिल सकती है. बैंकिंग, फाइनेंस, एंकरिंग और टीचिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन स्वर्णिम रहेगा. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब से जुड़ा कोई भी बड़ा आधिकारिक एग्रीमेंट साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और वित्तीय मामलों के लिहाज से आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपके लिए बंपर धन लाभ के दरवाजे खोलने वाला है. अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ कमर्शियल पेमेंट आज वापस मिल सकता है. खान-पान, सोने-चांदी, रत्न, होटल, और ज्वेलरी से जुड़े व्यापारियों की सेल्स में भारी उछाल आएगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, बैंकिंग, ज्वेलरी और एफएमसीजी सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से छप्परफाड़ रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक निवेश या नई डील को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के समय भारी सट्टेबाजी का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर-परिवार में खुशियों और आपसी तालमेल को बढ़ाने वाला रहेगा. धन भाव में गुरु-शुक्र और चंद्र की युति होने से पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना पारिवारिक विवाद बड़ों की मध्यस्थता से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और अधिक मैच्योर होगा; वे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकते हैं. शादीशुदा जातकों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के सहयोग से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. हालांकि, धन भाव (मुख और वाणी स्थान) में चंद्रमा और बदलते मौसम के प्रभाव के कारण दोपहर के बाद दांतों में हल्का दर्द, मुंह के छाले या गले में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है. अत्यधिक तीखे और तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर और विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 5

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस दुर्लभ संयोग पर अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत रखने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और बूंदी के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या पीले फल का दान करें. ऐसा करने से आपके व्यापार और करियर की सभी बाधाएं पूरी तरह दूर हो जाएंगी.

कर्क राशि (Cancer Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Karka Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही कर्क राशि (यानी आपके लग्न भाव) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. आपकी ही राशि में बन रहा यह 'गजकेसरी' और 'शश-शुक्र' जैसे महासंयोगों का त्रिकोण आपको आज समाज और कार्यक्षेत्र में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा, जिससे आपके मान-सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके जीवन के सबसे सफल दिनों में से एक साबित हो सकता है. लग्न भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. दफ्तर में आपके काम, निर्णय और लीडरशिप क्वालिटी की बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी. यदि आप किसी बड़े पद या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, तो आज मैनेजमेंट की ओर से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपके लिए बंपर धन लाभ के नए रास्ते खोलने वाला है. आपकी राशि में गुरु-शुक्र और चंद्र की उपस्थिति के कारण लिक्विडिटी, खान-पान, डेयरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधनों और सोने-चांदी के व्यापारियों को कोई बहुत बड़ी और मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. बिजनेस में किया गया पुराना निवेश आज आपको उम्मीद से दोगुना रिटर्न दे सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग और लग्जरी सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए छप्परफाड़ मुनाफा लेकर आ सकता है. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा. आपकी ही राशि में गुरु और शुक्र की युति होने से वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में रोमांस, आपसी समझ और आकर्षण बहुत गहरा होगा. पार्टनर आपकी हर छोटी-बड़ी भावना का सम्मान करेंगे और आपके प्रति पूरी तरह समर्पित नजर आएंगे. परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा कोई पुराना मनमुटाव या पैतृक संपत्ति का विवाद आज बड़ों की सूझबूझ से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और आनंदमय हो जाएगा. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ उत्सव मनाने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान, तनावमुक्त और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के गोचर और बदलते मौसम के कारण दोपहर के बाद थोड़ा कफ, सर्दी या छाती में भारीपन जैसी हल्की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों और कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस पावन महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और सभी मानसिक तनावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. आज किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा.

सिंह राशि (Leo Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Simha Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वादश भाव यानी बारहवें (खर्च और बाहरी संपर्क) स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. इसके प्रभाव से आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, लेकिन विदेशी संपर्कों और कलात्मक क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. बारहवें भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों को कोई बड़ा अवसर या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से खुद को दूर रखें. मिथुन राशि में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति होने से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपको विदेशी या बाहरी संपर्कों से बंपर धन लाभ करा सकता है. यदि आपका काम ऑनलाइन, ग्लोबल सप्लाई या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़ा है, तो आज बड़ी डील फाइनल हो सकती है. हालांकि, आज किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा धन हानि की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, केमिकल, लिक्विड और ओवरसीज ट्रेडिंग से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव के साथ लाभ मिल सकता है. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के समय भारी सट्टेबाजी का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा समझदारी से चलने का है. बारहवें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी छोटी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या गलतफहमी पैदा हो सकती है. अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें और पार्टनर के नजरिए को समझने का प्रयास करें. हालांकि, परिवार के बुजुर्गों और माता-पिता का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे घर का माहौल संतुलित रहेगा. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनाने या धार्मिक पूजा-पाठ में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से मानसिक चिंता, अनिद्रा (नींद न आना), आंखों में जलन या शारीरिक थकान जैसी समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक बोझ के कारण खुद पर मानसिक दबाव न बनने दें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें और रात को हल्का भोजन ही लें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 5

लकी कलर (Lucky Color)

सुनहरा (Golden), हल्का लाल (Light Red)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने और मानसिक शांति के लिए भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले फल का दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और करियर के सभी विघ्नों को पूरी तरह दूर करेगा.

कन्या राशि (Virgo Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. आज आपके कर्म भाव में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति और लाभ भाव में बन रहा यह शक्तिशाली 'धन लक्ष्मी राजयोग' आपके करियर और आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिससे आप हर जगह छाए रहेंगे.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए और सुनहरे अवसर लेकर आएगा. आपकी राशि के स्वामी बुध का आपके कर्म भाव में सूर्य के साथ होना दफ्तर में आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा. लाभ भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ आपके संबंध बेहद मजबूत होंगे. आपकी बारीकियाँ और सटीक मैनेजमेंट स्किल्स दफ्तर में आपको सबसे आगे रखेंगी. नौकरीपेशा जातकों को मनचाहा ट्रांसफर या सैलरी हाइक की गुड न्यूज मिल सकती है. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी नया आधिकारिक दस्तावेज साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपके लिए बंपर धन लाभ और तिजोरी भरने वाला साबित होगा. जैसे ही चंद्रमा आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट्स फाइनल हो जाएंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा. पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में बेहतरीन मुनाफा हाथ लगेगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज आईटी, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे या भारी निवेश को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के समय भारी रिस्क लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और आनंदमय रहने वाला है. लाभ और सामाजिक भाव में गुरु-शुक्र और चंद्र की युति होने से मित्रों, बड़े भाई-बहनों और समाज के रसूखदार लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपसी समझ और भरोसा और गहरा होगा, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा. शादीशुदा जातकों के लिए जीवनसाथी के माध्यम से कोई शुभ समाचार या बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या सामूहिक पूजा-आरती में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी हल्का, फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, बदलते मौसम और नक्षत्र परिवर्तन के कारण दोपहर के बाद थोड़ा पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है या पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है. बाहर के तले-भुने और मसालेदार खाने से पूरी तरह परहेज करें और घर का बना सात्विक भोजन ही लें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 6

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Light Green), पिस्ता कलर (Pista)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आज वैनायकी गणेश चतुर्थी का महासंयोग है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगी. आज गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, 21 दूर्वा दल अर्पित करें और बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या पीले फल का दान करें. ऐसा करने से आपके भाग्य और समृद्धि में कई गुना वृद्धि होगी.

तुला राशि (Libra Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और उच्च अभिलाषी शुक्र की युति बनी हुई है. आपके राशि स्वामी शुक्र आज गुरु और चंद्र के साथ मिलकर आपके कार्यक्षेत्र में एक बेहद शक्तिशाली 'राजयोग' का निर्माण कर रहे हैं, जो आपको करियर में असली 'Main Character' की तरह चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बड़े बदलाव और बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. कर्म भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली में एक नई ऊर्जा और रौब देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा. यदि आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप या मनचाहे ट्रांसफर की तलाश में थे, तो आज वह जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. भाग्य भाव के स्वामी बुध का सूर्य के साथ भाग्य स्थान में होना आपकी बौद्धिक क्षमता को और मजबूत करेगा. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी बड़ा आधिकारिक एग्रीमेंट साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग मार्केट में आपकी नई साख और बंपर मुनाफा लेकर आने वाला है. दशम भाव के ग्रहों के प्रभाव से कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम्स, टेक्सटाइल, रेस्तरां, इंटीरियर डिजाइनिंग और कलात्मक चीजों से जुड़े व्यापारियों को कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील हाथ लग सकती है. सरकारी टेंडर्स या अटके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आज गति आएगी. शेयर बाजार की बात करें तो आज एफएमसीजी, रियल्टी, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी नए कमर्शियल सौदे को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशहाली और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. आपके कर्म और सुख के स्वामियों का बेहतर प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव लाइफ में पार्टनर आपकी व्यस्तता को समझेंगे और आपके प्रति उनका भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. परिवार के साथ वैनायकी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर किसी धार्मिक उत्सव या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी एक्टिव, फिट और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ के कारण शाम के समय हल्की थकान, बदन दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. काम के बीच-बीच में आराम करना न भूलें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस पावन महासंयोग पर अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल, पीले फल या चने की दाल का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Vrishchika Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज अपनी ही मेष राशि (आपके छठे भाव) में गोचर कर रहे हैं. भाग्य भाव में बन रहा यह शक्तिशाली त्रिवेणी महासंयोग आपके भाग्य को सातवें आसमान पर ले जाएगा, जिससे आप हर चुनौती को पार कर असली 'Main Character' की तरह चमकेंगे.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बड़ी सफलता और तरक्की के द्वार खोलने वाला साबित होगा. भाग्य भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से नौकरीपेशा जातकों को अपने काम में भाग्य का सौ प्रतिशत साथ मिलेगा. दफ्तर में आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आसानी से पूरे हो जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. छठे भाव के स्वराशि के मंगल आपको अपने शत्रुओं और दफ्तर की राजनीति पर हावी रखेंगे. यदि आप नौकरी बदलने या किसी बड़े पद के लिए इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी बड़ा आधिकारिक निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपके लिए बंपर धन लाभ और नए व्यावसायिक अवसर लेकर आ रहा है. नवम भाव के ग्रहों के प्रभाव से विदेशी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ी और अत्यधिक लाभदायक डील मिल सकती है. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सफल रहेंगी. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, रियल्टी, मेटल और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से छप्परफाड़ रिटर्न मिलने के प्रबल योग हैं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े निवेश या नई डील को लॉक करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशहाली और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. कर्क राशि में गुरु, शुक्र और चंद्र का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से परिवार में किसी धार्मिक कार्य, उत्सव या वैनायकी गणेश चतुर्थी की सामूहिक पूजा की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और वे आपके प्रति अत्यधिक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. छठे भाव में स्थित मंगल आपको शारीरिक रूप से बेहद मजबूत, ऊर्जावान और साहसी बनाए रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप खुद को काफी शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. हालांकि, बदलते मौसम और नक्षत्र परिवर्तन के कारण दोपहर के बाद थोड़ा पेट से जुड़ी हल्की समस्या या गैस, अपच की शिकायत हो सकती है. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें, बाहर के भारी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 9

लकी कलर (Lucky Color)

गहरा लाल (Deep Red), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और भाग्य को और मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और मोदक या पीले लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल या तांबे के बर्तन का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से अष्टम भाव यानी गुप्त धन, शोध और अनपेक्षित बदलावों के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. अष्टम भाव में बन रहा यह शक्तिशाली चंद्र-गुरु-शुक्र का गोचर आपको गूढ़ विज्ञान, रिसर्च और अचानक से होने वाले बड़े धन लाभ के मामलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला और गहरे चिंतन का रहेगा. सुबह के समय दफ्तर में आपके काम की गति अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आठवें भाव में होगा, तब कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या किसी प्रोजेक्ट में अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं. जो जातक रिसर्च, डेटा एनालिसिस, गुप्त विभागों या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कोई बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. अपने गुप्त शत्रुओं और दफ्तर की गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपको अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है. पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स रिफंड या किसी पुराने निवेश से आज अचानक बड़ा धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं. हालांकि, पुष्य नक्षत्र के बावजूद दोपहर के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में होने के कारण किसी भी नए बड़े व्यापारिक सौदे या नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट को करने से आज बचना चाहिए, अन्यथा धन फंसने की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. ऑयल, गैस, माइनिंग, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी सामान्य वित्तीय कार्य को निपटाने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन राहु काल के समय भारी निवेश का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा समझदारी से चलने का है. आठवें भाव में चंद्रमा और गुरु-शुक्र की उपस्थिति के कारण ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर गहन चर्चा या पुराना लेन-देन का मामला सामने आ सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में विनम्रता और वाणी में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. शाम के समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर जीवनसाथी के साथ बैठकर घर की समस्याओं को शांति से सुलझाना और भगवान गणेश की सामूहिक आरती करना रिश्ते को मजबूती देगा और घर के वातावरण को शांत करेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी रखनी होगी. चंद्रमा के आठवें भाव में गोचर करने और बदलते मौसम के प्रभाव से अचानक पेट दर्द, अपच, गैस या यूरिन से जुड़ी कोई हल्की समस्या परेशान कर सकती है. मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव या काम की थकान महसूस हो सकती है. बाहर के खान-पान, तैलीय भोजन और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें; हल्का और सुपाच्य भोजन ही लें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 9

लकी कलर (Lucky Color)

पीला (Yellow), हल्का लाल (Light Red)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस पावन महासंयोग पर अपने संकटों को दूर करने और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले फलों का दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके करियर और बिजनेस की सभी बाधाओं को पूरी तरह दूर कर देगा.

मकर राशि (Capricorn Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Makara Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, साझेदारी और पब्लिक इमेज के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. इस शक्तिशाली चंद्र-गुरु-शुक्र के प्रभाव से आज आपके सप्तम भाव में एक अद्भुत 'गजकेसरी' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपको समाज और बिजनेस में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव और सकारात्मक रहेगा. सुबह के समय दफ्तर में आप अपने पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटाने में सफल रहेंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव में होगा, तब नौकरीपेशा जातकों को टीम वर्क और सहकर्मियों के भरपूर सहयोग से किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके काम और कूटनीतिक फैसलों को टॉप मैनेजमेंट द्वारा खूब सराहा जाएगा. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपके लिए बंपर मुनाफा और नए व्यावसायिक संबंध बनाने वाला साबित होगा. जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे, पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में बेहतरीन तालमेल और बड़ी डील हाथ लगने के योग बनेंगे. रिटेल, रेस्तरां, गारमेंट्स, सोने-चांदी और पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. स्टील, माइनिंग, बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़ी कमर्शियल डील को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन जीवन में मधुरता और बड़ी खुशियां लेकर आएगा. सातवें भाव में चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का शुभ प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन में चल रहा कोई पुराना तनाव, मनमुटाव या गलतफहमी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और ज्यादा गहरा होगा, और आप उनके साथ शाम को कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ सामूहिक पूजा-पाठ में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी फिट, तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, सातवें भाव में चंद्रमा के गोचर और काम की अधिकता के कारण शाम के समय हल्की थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खुद को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त नींद लें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

4, 8

लकी कलर (Lucky Color)

आसमानी नीला (Sky Blue), हल्का हरा (Light Green)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के पावन महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या पीले फल का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Kumbha Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतिस्पर्धा के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. छठे भाव में बन रहा यह शक्तिशाली ग्रहों का महासंयोग आपको कोर्ट-कचहरी, कंपटीशन और दफ्तर की राजनीति में असली 'Main Character' बनाकर जीत दिलाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी कार्यक्षमता और जुझारू प्रवृत्ति को खुलकर सामने लाएगा. छठे भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं पर बड़ी विजय मिलेगी. दफ्तर में यदि आपके खिलाफ कोई राजनीति चल रही थी, तो आज बॉस के सामने आपकी ईमानदारी और मेहनत की जीत होगी. बैंकिंग, लॉ, इंश्योरेंस और सरकारी सेक्टर्स से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट या इंसेंटिव मिलने के योग हैं. दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब बदलने या किसी नए आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपको पुरानी देनदारियों और लोन से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा. यदि आपका कोई कमर्शियल मामला या पेमेंट लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज अपनी कूटनीति के बल पर आप उसे वापस निकालने में सफल रहेंगे. हालांकि, छठे भाव के चंद्रमा के कारण आज किसी को भी बड़ा उधार या माल क्रेडिट पर देने से बचें, अन्यथा धन फंस सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहेगा. फार्मा, केमिकल, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म के बजाय लॉन्ग-टर्म निवेश की सोचें. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी सामान्य व्यावसायिक कार्य को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ और धैर्य से चलने का है. छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात या घरेलू खर्चों को लेकर हल्की बहस या वैचारिक मतभेद हो सकता है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बात को ज्यादा तूल न दें. हालांकि, ननिहाल पक्ष या परिवार के बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से कोई भी पारिवारिक तनाव शाम तक पूरी तरह शांत हो जाएगा. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर परिवार के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा-अर्चना और मोदक का प्रसाद बांटने में बीतेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक होगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. छठे भाव में चंद्रमा के गोचर और बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में इन्फेक्शन, अपच, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक तनाव के कारण खुद पर मानसिक दबाव न बनने दें और योग व ध्यान का सहारा लें. खान-पान में पूरी तरह अनुशासन बनाए रखें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

4, 8

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का नीला (Light Blue), जामुनी (Purple)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपने जीवन के सभी संकटों, रोगों और शत्रुओं के नाश के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और करियर के सभी विघ्नों को पूरी तरह दूर कर देगा.

मीन राशि (Pisces Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Meena Rashi Ka Rashifal)

गुरुवार, 18 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है. पंचांग अनुसार, आज दोपहर 11:33:37 तक नक्षत्रों का राजा 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज शाम 17:35:20 तक व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. इस शक्तिशाली त्रिवेणी महासंयोग के कारण आज आपके पंचम भाव में एक बेहद दुर्लभ 'राजयोग' का निर्माण हो रहा है, जो आपकी निर्णय क्षमता और क्रिएटिविटी को सातवें आसमान पर ले जाएगा और आपको असली 'Main Character' की तरह चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए असाधारण सफलता और सुनहरे अवसर लेकर आने वाला है. पंचम भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से नौकरीपेशा जातकों की बुद्धि और कूटनीतिक फैसले दफ्तर में बड़े संकटों को टाल देंगे. आपके आइडियाज और मैनेजमेंट स्किल्स की बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जमकर तारीफ की जाएगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा. जो जातक कला, लेखन, डिजाइनिंग, एजुकेशन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. आज दोपहर 14:06:53 से 15:51:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब से जुड़ा कोई भी नया जॉइनिंग लेटर या आधिकारिक दस्तावेज साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आपके लिए बंपर धन लाभ और तिजोरी भरने वाला साबित होगा. आपकी राशि के स्वामी गुरु के पंचम भाव में उच्च अभिलाषी होने से आपके कमर्शियल डिसीजन बिल्कुल सटीक बैठेंगे. एजुकेशन सेक्टर्स, कंसल्टेंसी, सोने-चांदी, कलात्मक चीजों और लिक्विड प्रोडक्ट्स के व्यापारियों की सेल्स में भारी उछाल आएगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज का दिन आपके लिए छप्परफाड़ मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है. बैंकिंग, एफएमसीजी, एजुकेशन और फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से जबरदस्त रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:10 से 12:50:03 तक का अभिजीत मुहूर्त नए व्यापारिक निवेश या बड़ी डील को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा. पंचम भाव में गुरु-शुक्र और चंद्र की युति होने से लव लाइफ जी रहे जातकों के रिश्ते में रोमांस, आपसी समझ और आकर्षण चरम पर रहेगा; आप पार्टनर के साथ अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं. शादीशुदा जातकों को संतान पक्ष की ओर से शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल बन जाएगा. शाम का समय वैनायकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर परिवार के साथ भजन-कीर्तन करने या किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान, तरोताजा और पूरी तरह तनावमुक्त महसूस करेंगे. पुराना चला आ रहा कोई मानसिक बोझ या चिंता आज समाप्त हो जाएगी. हालांकि, चंद्रमा की स्थिति और बदलते मौसम के प्रभाव के कारण दोपहर के बाद थोड़ा कफ, सर्दी या पेट में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के अत्यधिक तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर और विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 3

लकी कलर (Lucky Color)

सुनहरा पीला (Golden Yellow), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

आज वैनायकी गणेश चतुर्थी और गुरुवार के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश और देवगुरु बृहस्पति की विशेष पूजा करें. आज गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और पीले मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा.

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