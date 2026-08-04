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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 5 August 2026: कुंभ राशि: दिल की बात से बढ़ेगा प्यार, मिटेंगी दूरियां

Aaj Ka Love Rashifal 5 August 2026: कुंभ राशि: दिल की बात से बढ़ेगा प्यार, मिटेंगी दूरियां

Love Horoscope 5 August 2026: क्या कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में नई शुरुआत होगी? क्या साथी से खुलकर की गई बातचीत, बढ़ता भरोसा और दिल की बात रिश्ते की दूरियां मिटाकर प्यार को नई मजबूती देंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj Ka Love Rashifal 5 August 2026:  प्यार सिर्फ बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बातों, भरोसे और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से मजबूत होता है. 5 अगस्त 2026 का दिन कई राशियों के लिए रिश्तों में नई मिठास लेकर आ सकता है. कहीं पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे तो कहीं दिल की बात कहने का सही मौका मिलेगा. अगर आप सिंगल हैं तो कोई खास मुलाकात आपकी जिंदगी में नई उम्मीद जगा सकती है. आइए जानते हैं, आज आपकी लव लाइफ सितारों के अनुसार क्या संकेत दे रही है.

मेष राशि- प्यार में बढ़ेगी नजदीकियां

आज आपका साथी आपकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश करेगा. अगर पिछले कुछ दिनों से रिश्ते में दूरी महसूस हो रही थी तो आज बातचीत से वह कम हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और साथ बिताया गया समय यादगार बनेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिल को छू सकती है. रिश्ते में जल्दबाजी से बचें और भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व दें.

वृषभ राशि- धैर्य से मिलेगा रिश्तों का सुकून

आज छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें. साथी की बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के जीवन में कोई पुराना परिचित फिर से दस्तक दे सकता है. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें. आपका शांत स्वभाव प्रेम जीवन में नई मिठास घोलेगा.

मिथुन राशि- रोमांस से खास बनेगा दिन

आज प्यार भरे पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथी के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत होगी. अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने मन की बात कहने का अच्छा समय है. विवाहित लोगों के रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्ते में ईमानदारी और अपनापन बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ा संबल रहेगा.

कर्क राशि- दिल की बात कहने का सही समय

आज आपकी भावनाएं साथी तक आसानी से पहुंचेंगी. यदि मन में कोई बात दबाकर रखी थी तो उसे साझा करने का सही अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने दोस्त के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्ते में विश्वास बनाए रखें और छोटी-छोटी खुशियों का आनंद साथ मिलकर लें. इससे आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा.

सिंह राशि- विश्वास से मजबूत होंगे रिश्ते

आज साथी का साथ आपको मानसिक सुकून देगा. किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें. विवाहित लोगों के लिए दिन प्रेम और रोमांस से भरा रहेगा. सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. रिश्ते में अहंकार को जगह न दें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें. आपका स्नेह और समझदारी प्रेम जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी.

कन्या राशि- रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो उसे दूर करने का सही समय है. साथी आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के रिश्ते की शुरुआत बन सकती है. अपने रिश्ते में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें, यही आपके प्रेम को स्थायी बनाएगा.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और अपनापन

आज आपका साथी आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझेगा, जिससे रिश्ते में पहले से अधिक नजदीकियां आएंगी. अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी थी तो उसे दूर करने का सही समय है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान दोनों बढ़ेंगे. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प मुलाकात हो सकती है. अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें और साथी को समय दें. यही छोटी-छोटी बातें आपके प्यार को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेंगी.

वृश्चिक राशि- प्यार में धैर्य दिखाना होगा जरूरी

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. साथी की किसी बात को गलत समझने की बजाय खुलकर बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे मन हल्का महसूस होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई याद परेशान कर सकती है. खुद को समय दें और नए रिश्तों के लिए सकारात्मक सोच रखें. धैर्य और भरोसा आपके प्रेम जीवन में फिर से खुशियां लेकर आएगा.

धनु राशि- रोमांस से खिल उठेगा रिश्ता

आज प्रेम जीवन में नई ताजगी महसूस होगी. साथी आपके साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात कर सकता है, जिससे आपसी भरोसा और बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और साथ बिताया गया समय खास यादें बनाएगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है. रिश्ते में अपनापन बनाए रखें और अपने साथी की छोटी-छोटी खुशियों का भी ध्यान रखें.

मकर राशि- साथी का साथ देगा आत्मविश्वास

आज आपका प्रेम जीवन संतुलित और सुखद रहेगा. साथी हर परिस्थिति में आपका हौसला बढ़ाएगा और आपके फैसलों का सम्मान करेगा. अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर तनाव था तो आज उसे सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत फिर शुरू हो सकती है. अपने दिल की बात खुलकर कहें, रिश्ता और मजबूत होगा.

कुंभ राशि- दिल की बात कहने से बढ़ेगा प्यार

आज अपने साथी से खुलकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल सकती है. किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें. समय के साथ बढ़ा विश्वास आपके प्रेम जीवन को नई दिशा देगा.

मीन राशि- भावनाओं का मिलेगा खूबसूरत जवाब

आज आपका संवेदनशील स्वभाव साथी को बेहद पसंद आएगा. प्रेम संबंधों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिल में नई उम्मीद जगा सकती है. अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें और साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. आपका सच्चा प्रेम रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 10:05 PM (IST)
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