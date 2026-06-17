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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, जीवन के कई मोर्चों पर शुरू हो सकता है नया चेप्टर

Mangal Gochar 2026: वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, जीवन के कई मोर्चों पर शुरू हो सकता है नया चेप्टर

Mangal Gochar 2026: 21 जून 2026 को वृषभ राशि में मंगल का गोचर हो रहा है. आपकी राशि में प्रवेश करने से करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं राशिफल.

Reported By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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Mangal Transit 2026: 21 जून 2026 वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जा सकता है. मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे. ज्योतिष में जब कोई ग्रह जन्म राशि पर आता है तो उसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, स्वास्थ्य, करियर और जीवन की दिशा पर दिखाई देता है.

वृषभ राशि शुक्र की राशि मानी जाती है जबकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं. ऐसे में आने वाले सप्ताह आपके भीतर एक नई बेचैनी, नई महत्वाकांक्षा और कुछ बड़ा करने की इच्छा जगा सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं.

क्या बदलने वाला है आपके जीवन में?

पिछले कुछ महीनों से कई वृषभ राशि के जातकों को ऐसा लग रहा होगा कि जीवन एक ही जगह ठहर गया है. निर्णय लेने में देरी हो रही थी, योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही थीं या मन में उत्साह की कमी थी.

मंगल का यह गोचर उस ठहराव को तोड़ने का काम कर सकता है. अचानक आप अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी महसूस कर सकते हैं. कई लोग नई नौकरी, नया व्यवसाय, नई जिम्मेदारी या नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

करियर में मिल सकता है बड़ा अवसर

मंगल का प्रथम भाव में गोचर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है. कार्यक्षेत्र में लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे. यदि आप किसी प्रोजेक्ट, टीम या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को नई भूमिका या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय नए विस्तार, मार्केटिंग और आक्रामक रणनीति अपनाने का हो सकता है. हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव से बचना आवश्यक होगा. मंगल कई बार आत्मविश्वास को अहंकार में बदल देते हैं.

धन और निवेश के मामलों में क्या कह रहे हैं ग्रह?

मंगल आपकी कमाई की इच्छा को बढ़ाएंगे. आप आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनने की दिशा में कदम उठा सकते हैं. नई आय के स्रोत खोजने की संभावना बन सकती है.

भूमि, संपत्ति, निर्माण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, कृषि, टेक्नोलॉजी और व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. हालांकि बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा. गुरु की शुभ दृष्टि आर्थिक निर्णयों में सहायता कर सकती है लेकिन शनि धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन पर असर

मंगल के प्रभाव से आकर्षण बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है. प्रेम संबंधों में उत्साह और जुनून बढ़ेगा.

लेकिन क्रोध और जिद रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकते हैं. इसलिए संवाद और धैर्य दोनों आवश्यक रहेंगे. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान क्यों जरूरी है?

मंगल शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं लेकिन साथ ही गर्मी, रक्तचाप, सिरदर्द और तनाव भी बढ़ा सकते हैं. जल्दबाजी में वाहन चलाने या जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या इस गोचर का सकारात्मक लाभ दिला सकती है.

नक्षत्र और ग्रहों का क्या संकेत है?

सूर्य मिथुन राशि में रहकर आपके धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं. गुरु कर्क राशि से संवाद, कौशल और ज्ञान को मजबूत करने का संकेत दे रहे हैं. वहीं शनि मीन राशि में रहकर आपको सही लोगों के साथ जुड़ने और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की सलाह दे रहे हैं.

राहु का प्रभाव यह भी दिखाता है कि करियर में अचानक अवसर या अप्रत्याशित बदलाव सामने आ सकते हैं. इसलिए हर नए प्रस्ताव को गंभीरता से परखना जरूरी होगा.

वृषभ राशि के लिए विशेष सलाह

यह समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि आत्म-परिवर्तन का भी है. आने वाले डेढ़ महीने आपके लिए नई पहचान बनाने का अवसर लेकर आ सकते हैं. यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो यह गोचर वर्ष 2026 के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक साबित हो सकता है.

वृषभ राशि भाग्य रेटिंग (21 जून 2026)

करियर: 5/5
धन: 4.5/5
प्रेम: 4.5/5
स्वास्थ्य: 4/5
कुल भाग्य: 5/5

यह भी पढ़ें- Mangal Gochar 2026: मेष राशि वालों को दिखेगा धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव, मंगल खोल सकते हैं कमाई के नए रास्ते

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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