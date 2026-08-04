Aaj Ka Kark Rashifal 4 August 2026: भाग्य देगा पूरा साथ, बिजनेस में मिल सकता है बड़ा मुनाफा

Aaj Ka Kark Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. यदि आप किसी बड़ी डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे, तो आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से बड़ी व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है, जिससे मनचाहा लाभ मिलेगा और कारोबार का विस्तार होगा.

यदि आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक लोन के लिए आवेदन किया है, तो उसके मंजूर होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश या विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके बेहतर प्रदर्शन से बॉस और सीनियर अधिकारी प्रभावित होंगे तथा कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी. काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा, जिससे आप नई योजनाओं पर शांति से काम कर पाएंगे.

आज भविष्य की रणनीति और करियर प्लानिंग के लिए भी समय अनुकूल है. सोच-समझकर बनाई गई योजना आने वाले समय में बड़ा लाभ दिला सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन काफी मजबूत रहेगा. व्यापार में लाभ, धन का लगातार आगमन और बैंक लोन से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने के योग हैं. यह समय वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर के सभी सदस्यों की बात ध्यान से सुनें और अपनी इच्छाओं को भी महत्व दें. केवल दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें. आध्यात्मिक सोच और संयम से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि क्रोध या मानसिक तनाव महसूस हो, तो ध्यान, पूजा-पाठ या आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लें. इससे मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखनी चाहिए. अनुशासन और संयम ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय

श्रावण मास में भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद की सहायता करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी और करियर में उन्नति के योग बढ़ेंगे.

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