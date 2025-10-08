Aaj Ka Mithun Rashifal (08 October): मिथुन राशि शिक्षा और करियर में प्रगति के अवसर
Today Gemini Horoscope 8 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 8 October 2025 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और प्रगति से भरपूर रहेगा. चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में स्थित हैं, जिससे लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के योग बन रहे हैं. पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नए परिचय आपके लिए लाभदायक साबित होंगे.
व्यापार/जॉब राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. पार्टनरशिप में कार्य करने से पहले शर्तों को स्पष्ट रखें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन के संकेत भी बन सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी.
लव और पारिवारिक राशिफल
लव रिलेशन में विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार में सामंजस्य रहेगा और किसी बड़े की सलाह से विवाद खत्म हो सकते हैं. माता-पिता का आशीर्वाद आपके कार्यों में सहायक होगा. घर में कोई उत्सव या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है.
धन राशिफल
धन प्राप्ति के शुभ योग हैं. रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. नए निवेश के लिए समय उचित है, खासकर शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में लाभ मिलेगा. फिजूलखर्ची से बचें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवा वर्ग अपनी मेहनत और जुनून से सफलता पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आर्ट और क्रिएटिविटी से जुड़े युवाओं को पहचान मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक काम का दबाव तनाव दे सकता है. आराम और खानपान पर ध्यान दें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हल्का पीला
आज का उपाय:
-
गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
-
गरीब बच्चों को किताबें या स्टेशनरी दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज मिथुन राशि वाले विदेश से जुड़े कामों में लाभ पाएंगे?
हाँ, विदेश से जुड़े कारोबार या अवसरों से लाभ होगा.
Q2. क्या आज मिथुन राशि के जातकों के लिए परीक्षा का दिन शुभ है?
हाँ, विद्यार्थी पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं.
