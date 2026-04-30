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Aaj ka Mithun Rashifal 30 April 2026: मिथुन राशि वैशाख पूर्णिमा पर अचानक मुलाकात से बदलेगी किस्मत, व्यापार विस्तार के लिए मिलेगा बड़ा लोन
Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 30 अप्रैल 2026 को बिज़नेस विस्तार के लिए लोन की मंजूरी मिलेगी और पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है.जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Mithun Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.
ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.
बिज़नेस और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. विकट परिस्थितियों में भी आपकी शांतिप्रिय छवि आपको वैश्विक मंच पर एक प्रतिनिधि के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करेगी. व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि आज बैंक से कम ब्याज दर पर बड़ा लोन स्वीकृत होने की लिखित सूचना मिल सकती है, जिससे बिज़नेस का विस्तार करना काफी आसान हो जाएगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े एंप्लॉयड लोगों का व्यवहार आज क्लाइंट्स का दिल जीत लेगा, जिससे आपको लंबे समय के लिए बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर को-वर्कर्स और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कठिन से कठिन प्रोजेक्ट भी आसान और मनोरंजक बन जाएगा. आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन ग्रुप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है. दोस्तों के साथ बेहतर तालमेल होने से कठिन विषयों (Topics) को समझने में बड़ी सफलता मिलेगी. बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहेंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से आज अचानक किसी पुराने मित्र या खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के प्रबल योग हैं, जिससे घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का माहौल बना रहेगा.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. बदलते मौसम को देखते हुए शरीर में पानी का स्तर संतुलित रखना बहुत जरूरी है. हाइड्रेटेड रहने के लिए तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें. मानसिक रूप से आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन शारीरिक थकान से बचने के लिए समय पर आराम करें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें या पढ़ें. पंछियों को दाना और पानी खिलाना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.
FAQs
1. मिथुन राशि वालों के लिए आज धन लाभ के क्या योग हैं?
आज बिज़नेस विस्तार के लिए कम ब्याज पर बैंक लोन मिलने की संभावना है, जो भविष्य में बड़े धन लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा.
2. आज यात्रा करना कैसा रहेगा?
पंचांग के अनुसार आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.
3. परिवार में आज क्या खास हो सकता है?
आज घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी.
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