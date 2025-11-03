Aaj Ka Mithun Rashifal (3 November 2025): मिथुन राशि को करियर में सुधार मिलेगा, दांपत्य जीवन रहेगा खुशहाल
Today Gemini Horoscope 3 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2025 in Hindi: आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. चंद्रमा आपके कर्म भाव में स्थित हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम देर से मिले, परंतु स्थायी लाभ मिलेगा. घर के बुजुर्गों और वरिष्ठों के आदर्शों पर चलना आपके लिए शुभ रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
मौसमी परिवर्तन के कारण सर्दी-जुकाम या थकान की समस्या रह सकती है. स्पोर्ट्स या आउटडोर एक्टिविटी में शामिल लोग सावधानी बरतें. आज नींद की कमी या मानसिक तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. समय पर आराम करें और संतुलित आहार लें.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में आज लाभ होने के संकेत हैं. आपकी कूटनीतिक सोच से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. हालांकि दोपहर के बाद कुछ अनावश्यक खर्च या आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. कार्यों में धैर्य बनाए रखें और निर्णय जल्दबाजी में न लें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अपेक्षित कार्यों में देरी हो सकती है. वर्किंग वुमन को सहकर्मियों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. आज अपने व्यवहार में संयम और प्रोफेशनलिज़्म बनाए रखें. वरिष्ठ अधिकारियों से नम्रता से बात करें, यही आपकी ताकत बनेगी.
लव और पारिवारिक जीवन:
घर में शांति और प्रेम का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के प्रति आपका केयरिंग रवैया रिश्ते में मिठास लाएगा. शाम का समय परिवार संग बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा वर्ग को आज कोई पार्ट-टाइम अवसर या नई दिशा मिल सकती है. छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होगी, इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं. कलाकारों और खिलाड़ियों को प्रेरणा और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही कार्य प्रारंभ करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
