हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal (26 October 2025): पुराने संबंध मजबूत होंगे, निर्णय सोच-समझकर लें, पढ़ें मिथुन राशि

Aaj Ka Mithun Rashifal (26 October 2025): पुराने संबंध मजबूत होंगे, निर्णय सोच-समझकर लें, पढ़ें मिथुन राशि

Today Gemini Horoscope 26 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए रविवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 02:20 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आत्म-संवेदन और स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित रहेगा. आपकी ऊर्जा में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें और आवश्यक विश्राम लें. आज का दिन आपको खुद की देखभाल करने और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य लेकिन संवेदनशील रहेगा. अत्यधिक काम से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम दें. हल्के व्यायाम या योग से मन और तन दोनों को राहत मिलेगी. आहार में ताजे फल, सब्जियाँ और पर्याप्त पानी शामिल करें. तनाव से बचने के लिए ध्यान या प्रकृति में समय बिताना लाभदायक रहेगा.

व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में धीरे-धीरे प्रगति होगी. साझेदारी या टीम वर्क से जुड़े मामलों में धैर्य रखें. आज बड़े निर्णय न लें, बल्कि पुराने कामों की समीक्षा करें. स्थिरता बनाए रखना ही सफलता का मार्ग बनेगा.

करियर राशिफल:
कैरियर में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर आपसे अधिक जिम्मेदारियाँ ली जा सकती हैं, इसलिए प्राथमिकताएँ तय करें. सहकर्मियों से तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दें — इससे सहयोग और सम्मान दोनों मिलेंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएँ और बचत को प्राथमिकता दें. किसी मित्र या परिचित से वित्तीय सलाह लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. प्रेम जीवन में आत्मीयता बढ़ेगी, परंतु भावनाओं पर नियंत्रण रखें. अविवाहित जातकों के लिए मित्रता से प्रेम का आरंभ हो सकता है.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज काम का दबाव बढ़ेगा?
A1. हां, लेकिन सही योजना और शांत मन से आप इसे सफलतापूर्वक संभाल लेंगे.

Q2. क्या आज किसी नए निवेश की शुरुआत करना ठीक रहेगा?
A2. नहीं, आज पुरानी योजनाओं को ही मजबूत करने पर ध्यान दें, नया जोखिम न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 26 Oct 2025 02:20 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
Embed widget