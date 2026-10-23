Mithun Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य, धर्म, दर्शन व उच्च ज्ञान स्थान) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर आसपास के वातावरण, नई तकनीकी चीजों और दुनिया के प्रति बेहद जिज्ञासा व उत्सुकता रहेगी. ज्ञानार्जन के लिए दिन बहुत अनुकूल है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)

आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत) नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)

चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष) शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ) राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

आत्मविश्वास से सुधरेंगी स्थितियां: बिज़नेस में यदि पिछले कुछ समय से परिस्थितियां विषम चल रही थीं, तो आज आप अपने अटूट आत्मविश्वास और तीक्ष्ण कार्यकुशलता के बल पर उन स्थितियों को काफी हद तक अनुकूल और बेहतर बनाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

मजबूत आर्थिक स्थिति, पर लेन-देन में सतर्कता: बिजनेसमैन के लिए वित्तीय (Financial) दृष्टिकोण से आज का समय काफी अच्छा और लाभकारी कहा जा सकता है. नकदी प्रवाह सुगम रहेगा, लेकिन धन के लेन-देन में कागजी सतर्कता बरतें ताकि कोई पुराना नुकसान न हो.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर खुद को साबित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और कुशल साबित करने के लिए सामान्य से अधिक एक्स्ट्रा एफर्ट (अतिरिक्त प्रयास) करना होगा.

टीम को साथ लेकर चलें, पुरानी गलतियों से सीखें: सीनियर्स, जूनियर्स और को-वर्कर्स सभी को एक साथ मिलाकर चलना आपके लिए भारी फायदेमंद सिद्ध होगा. पिछली गलतियों से सीख लेकर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें.

पेंडिंग काम निपटाने का प्लान, बाधाओं से पार पाना जरूरी: ऑफिस में दिन लाभदायक रहेगा; आप अपने पुराने पेंडिंग वर्क को पूरा करने का ठोस प्लान बना सकते हैं, हालांकि शुरुआती कुछ बाधाओं से धैर्यपूर्वक पार पाना होगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को नहीं मिलेगा आराम: फेस्टिव सीजन के चलते फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े लोगों पर टारगेट का भारी दबाव रहेगा, जिसके कारण उन्हें आज आराम करने का समय कम ही मिल सकेगा.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

भाइयों का विवाद होगा समाप्त: घर-परिवार में भाइयों के साथ यदि किसी बात या संपत्ति को लेकर कोई पुराना वाद-विवाद चल रहा था, तो आज परिवार के किसी वरिष्ठ और समझदार सदस्य की मध्यस्थता से वह विवाद पूरी तरह हल हो जाएगा.

स्पोर्ट्स पर्सन का फिटनेस व स्वच्छता पर फोकस: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अपने खेल कर्म के साथ-साथ अपनी फिजिकल फिटनेस और व्यक्तिगत स्वच्छता (Hygiene) पर पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे, जिससे उनका स्टेमिना और खेल कौशल निखरेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ताजगी बनी रहेगी. दिनभर की अत्यधिक भागदौड़ के बाद शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा दल और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन चढ़ाएं तथा गाय को हरी घास या पालक खिलाएं. इससे ग्रहण व विष दोष के प्रभाव शांत होंगे, पारिवारिक विवाद दूर होंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.