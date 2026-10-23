Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi: मेष राशि वालों को मिलेगा धन लाभ, ध्रुव योग से पूरे होंगे मार्केटिंग टारगेट
Aaj Ka Mesh Rashifal 23 October 2026: मेष राशि के लिए फेस्टिवल बाद बिजनेस में होगी प्रॉडक्ट की सराहना, ध्रुव योग से टारगेट होंगे पूरे. पढ़ें आर्थिक व लव लाइफ राशिफल.
Mesh Rashifal: 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपका मन समाज सेवा और जनहितैषी गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रेरित होगा.
बिजनेस और फाइनेंस: फेस्टिवल सीजन के बाद बाजार में आपके प्रॉडक्ट की जमकर सराहना होगी. नए उद्यमियों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों से भरा रहेगा. मार्केट में पार्टी और डीलर दोनों से बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे, तो बड़ा मुनाफा हासिल कर सकेंगे.
करियर और जॉब: ध्रुव योग के प्रभाव से मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को अपने टारगेट पूरे करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति का साथ मिलेगा और धन संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे. वर्कस्पेस पर आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे नौकरी के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे.
लव लाइफ और फैमिली: आज आप अपने जीवनसाथी को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं; दांपत्य में मधुरता बनाए रखने के लिए किसी भी व्यर्थ की बातचीत या विवाद से दूर रहें.
स्टूडेंट्स और एजुकेशन: प्रतियोगी व सामान्य छात्र सही दिशा में सुनियोजित मेहनत करेंगे, तो उन्हें अपेक्षित सफलता और करियर में तरक्की निश्चित रूप से मिलेगी.
शुभ व अशुभ अंक/रंग:
लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 5
विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन तथा ग्रहण व विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. इसके साथ ही माता महालक्ष्मी को कमल या गुलाब का फूल चढ़ाएं और खीर का भोग लगाकर जरूरतमंदों को दान करें.
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