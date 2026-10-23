Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 October 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें राशिफल

Vrishabh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, मान-प्रतिष्ठा व प्रशासनिक कौशल स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में लोगों की भीतरी प्रवृत्ति, साइकोलॉजी और भावनाओं को बहुत गहराई से समझने में सक्षम रहेंगे. आज बना ध्रुव योग आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)

आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत) नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)

चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष) शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ) राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

प्रीमियम क्वालिटी से क्लाइंट्स की पहली पसंद बनेगा ब्रांड: कारोबारियों के लिए आज का दिन ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का है. आपके प्रॉडक्ट की प्रीमियम क्वालिटी और विश्वसनीयता बाजार में ग्राहकों व कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की पहली पसंद बनेगी, जिससे भविष्य में बड़े धन लाभ के अवसर बनेंगे.

विस्तार योजनाएं टालें, टैक्स व लोन फाइलों को रखें दुरुस्त: व्यवसाय के विस्तार (Expansion) से जुड़े नए कार्यों को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखें. विशेष रूप से टैक्स, जीएसटी और बैंक लोन आदि से संबंधित वित्तीय फाइलों और बही-खातों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें, क्योंकि किसी प्रकार की सरकारी या विभागीय इंक्वायरी (Inquiry) होने की प्रबल आशंका है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ध्रुव योग से ऑफिस में बेहतरीन प्रदर्शन: ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यस्थल पर शानदार काम करेंगे. विपरीत परिस्थितियों से अपने दम पर निपटने की आदत आपको मानसिक मजबूती और खुशी प्रदान करेगी.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स व्यर्थ के प्रेम संबंधों से बचें: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े जातकों को कड़ा अनुशासन रखना होगा. ऑफिस या फील्ड में व्यर्थ के प्रेम संबंधों और आकर्षण में अपना कीमती समय नष्ट न करें, अन्यथा इसका सीधा असर आपके सेल्स टारगेट और करियर ग्रोथ पर पड़ेगा.

3. लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

जीवनसाथी का अस्वास्थ्य और घर की व्यवस्था: जीवनसाथी की अस्वस्थता और मौसमी बीमारी की वजह से घर-परिवार की दैनिक व्यवस्था कुछ अस्त-व्यस्त रह सकती है. ऐसे समय में परिजनों का मनोबल बनाए रखने और घर के प्रबंधन को संभालने में आपका सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक रहेगा.

स्टूडेंट्स व आर्टिस्ट का कमाल: विद्यार्थी और कलाकार (Students & Artists) अपनी फील्ड में पूरा ध्यान केंद्रित (Concentrate) करेंगे, जिससे वे अपनी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस से गुरुजनों और टीचर्स का मान-सम्मान बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सजग रहेंगे, लेकिन जीवनसाथी की सेहत की चिंता से शाम को हल्की थकान हो सकती है.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को सफेद कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन चढ़ाएं और गाय को हरी घास या आटे का पेड़ा खिलाएं. इससे ग्रहण व विष दोष के प्रभाव शांत होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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