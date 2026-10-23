धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 23 October 2026: कन्या राशि वालों को करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj Ka Kanya Rashifal 23 October 2026: कन्या राशि वालों को करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj Ka Kanya Rashifal 23 October 2026: कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, जबरदस्त धन लाभ, नए कस्टमर्स, पेंडिंग वर्क और सेहत का सटीक राशिफल. पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, सेवा, स्टाफ व विजय स्थान) में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के प्रभाव से आज आप अपने गुप्त विरोधियों, ईर्ष्यालु तत्वों और शत्रुओं पर पूरी तरह विजय पाने में सक्षम होंगे; कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा. इसके साथ ही आज बना ध्रुव योग आपके व्यावसायिक जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

नए कस्टमर्स जुड़ने से होगा जबरदस्त प्रॉफिट: कारोबारी दृष्टिकोण से यह समय और आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगा. व्यापार में नए कस्टमर्स और क्लाइंट्स के जुड़ने से जबरदस्त प्रॉफिट हासिल होगा, जिससे बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा.

ध्रुव योग से सफलता, स्टाफ का पूरा सहयोग: ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से कारोबारियों को हर व्यावसायिक मोर्चे पर बड़ी सफलता प्राप्त होगी. संस्थान के कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करेंगे खास प्रबंधन: आमदनी का प्रवाह सुचारू रहेगा; कारोबारी अपनी वित्तीय स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कुछ नए और ठोस प्रबंधन (Financial Management) के उपाय लागू करेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वेतनभोगी लोगों को मिलेगा शुभ समाचार: नौकरीपेशा जातकों (Salaried Persons) को आज ऑफिस से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है; वर्किंग कल्चर में सकारात्मक सुधार होने से आप खुद को काफी पॉजिटिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

काम में लगेगा मन, पूरे होंगे लंबित कार्य: वर्कस्पेस पर आज आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ काम में लगेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए लंबित कार्य (Pending Tasks) सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे.

वर्कलोड से सिरदर्द व बीपी बढ़ने की आशंका: अत्यधिक कार्यभार और लगातार भागदौड़ के चलते शाम तक नौकरीपेशा लोगों को सिरदर्द और ब्लड प्रेशर (BP) बढ़ने जैसी समस्या परेशान कर सकती है; काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव को हावी न होने दें.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पारिवारिक व सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि: सामाजिक दायरे और परिवार दोनों जगह आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय इजाफा होगा; लोग आपकी बातों और फैसलों को पूरा महत्व देंगे.

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट व स्पोर्ट्स पर्सन का औसत दिन: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या के साथ आगे बढ़ेंगे; आज का दिन उनके लिए औसत रहेगा, निरंतर अभ्यास बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: छठे भाव के चंद्रमा और वर्कलोड के कारण शारीरिक थकान व सिरदर्द रह सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और नियमित ध्यान (Meditation) करें.

लकी कलर: क्रीम (हल्का पीलापन लिए सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव की विधिवत आराधना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. साथ ही गौशाला में देशी गाय को ताजा हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या वस्त्र दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से शत्रुओं का शमन होगा, ध्रुव योग से व्यापार में लाभ बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 23 October 2026: सिंह राशि वालों की नई जॉब और बिजनेस में होगी बल्ले-बल्ले, ध्रुव योग कराएगा तगड़ा धन लाभ!
Aaj Ka Singh Rashifal 23 October 2026: सिंह राशि वालों की नई जॉब और बिजनेस में होगी बल्ले-बल्ले, ध्रुव योग कराएगा तगड़ा धन लाभ!
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 23 October 2026: कर्क राशि वालों के अटके हुए काम होंगे पूरे, जानें कैसा रहेगा दिन
Aaj Ka Kark Rashifal 23 October 2026: कर्क राशि वालों के अटके हुए काम होंगे पूरे, जानें कैसा रहेगा दिन
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 23 October 2026: मिथुन राशि वाले लेन-देन में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा दिन
Aaj Ka Mithun Rashifal 23 October 2026: मिथुन राशि वाले लेन-देन में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा दिन
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 October 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 October 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें कैसा रहेगा दिन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
क्रिकेट
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली: फटा नोट लेने से किया मना तो मार दिया थप्पड़, आहत डिलीवरी बॉय ने किया सुसाइड
फटा नोट लेने से किया मना तो मार दिया थप्पड़, आहत डिलीवरी बॉय ने किया सुसाइड
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ट्रेंडिंग
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget