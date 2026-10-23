Aaj Ka Kanya Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, सेवा, स्टाफ व विजय स्थान) में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के प्रभाव से आज आप अपने गुप्त विरोधियों, ईर्ष्यालु तत्वों और शत्रुओं पर पूरी तरह विजय पाने में सक्षम होंगे; कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा. इसके साथ ही आज बना ध्रुव योग आपके व्यावसायिक जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)

आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत) नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)

चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष) शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ) राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

नए कस्टमर्स जुड़ने से होगा जबरदस्त प्रॉफिट: कारोबारी दृष्टिकोण से यह समय और आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगा. व्यापार में नए कस्टमर्स और क्लाइंट्स के जुड़ने से जबरदस्त प्रॉफिट हासिल होगा, जिससे बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा.

ध्रुव योग से सफलता, स्टाफ का पूरा सहयोग: ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से कारोबारियों को हर व्यावसायिक मोर्चे पर बड़ी सफलता प्राप्त होगी. संस्थान के कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करेंगे खास प्रबंधन: आमदनी का प्रवाह सुचारू रहेगा; कारोबारी अपनी वित्तीय स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कुछ नए और ठोस प्रबंधन (Financial Management) के उपाय लागू करेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वेतनभोगी लोगों को मिलेगा शुभ समाचार: नौकरीपेशा जातकों (Salaried Persons) को आज ऑफिस से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है; वर्किंग कल्चर में सकारात्मक सुधार होने से आप खुद को काफी पॉजिटिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

काम में लगेगा मन, पूरे होंगे लंबित कार्य: वर्कस्पेस पर आज आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ काम में लगेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए लंबित कार्य (Pending Tasks) सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे.

वर्कलोड से सिरदर्द व बीपी बढ़ने की आशंका: अत्यधिक कार्यभार और लगातार भागदौड़ के चलते शाम तक नौकरीपेशा लोगों को सिरदर्द और ब्लड प्रेशर (BP) बढ़ने जैसी समस्या परेशान कर सकती है; काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव को हावी न होने दें.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पारिवारिक व सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि: सामाजिक दायरे और परिवार दोनों जगह आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय इजाफा होगा; लोग आपकी बातों और फैसलों को पूरा महत्व देंगे.

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट व स्पोर्ट्स पर्सन का औसत दिन: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या के साथ आगे बढ़ेंगे; आज का दिन उनके लिए औसत रहेगा, निरंतर अभ्यास बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: छठे भाव के चंद्रमा और वर्कलोड के कारण शारीरिक थकान व सिरदर्द रह सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और नियमित ध्यान (Meditation) करें.

लकी कलर: क्रीम (हल्का पीलापन लिए सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव की विधिवत आराधना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. साथ ही गौशाला में देशी गाय को ताजा हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या वस्त्र दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से शत्रुओं का शमन होगा, ध्रुव योग से व्यापार में लाभ बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.