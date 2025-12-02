Aaj Ka Gemini Rashifal (2 December 2025): मिथुन राशि 11वें भाव में चन्द्रमा में होने से, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी!
Today Mithun Horoscope 2 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 2 December 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलित और सकारात्मक उपलब्धियों वाला रहेगा. चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आप अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे. दिन की शुरुआत में मानसिक स्पष्टता रहेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रख पाएंगे.
बिजनेस राशिफल:
लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करना फायदेमंद रहेगा. मार्केट में आपकी स्थिति मजबूत होगी. फैमिली बिजनेस वालों के लिए यह समय प्रगति का है, बस जल्दबाजी करने से बचें.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड लोगों को कार्यस्थल पर की गई गलती समय रहते सुधारनी होगी, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है. कार्य के प्रति गंभीरता आपको वरिष्ठों की नजर में सकारात्मक बनाएगी.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ सुखद रहेगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक बातचीत होगी. परिवार में बुजुर्गों की सेहत में सुधार राहत देगा. भाई-बहनों की आर्थिक मदद कर आप रिश्तों को मजबूत करेंगे.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
मुनफा योग के प्रभाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा. युवा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे और अटके कार्य पूरे होंगे.
हेल्थ राशिफल:
शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और घर में शांति हेतु दीपक जलाएं.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में प्रगति होगी?
A1: जी हां, वरियान और सर्वाअमृत योग से लाभ के योग बन रहे हैं.
Q2: क्या नौकरी में तनाव रहेगा?
A2: हां, लेकिन गलती सुधारने पर स्थिति सामान्य हो जाएगी.
Q3: क्या पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा?
A3: हां, बुजुर्गों की सेहत में सुधार से माहौल सकारात्मक रहेगा.
Q4: क्या विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है?
A4: जी हां, सुनफा योग से पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा.
Q5: क्या आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी?
A5: हां, हालांकि दोपहर बाद थोड़े उतार-चढ़ाव रह सकते हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL