हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Gemini Rashifal (16 December 2025): मिथुन राशि लव लाइफ में आएगी मधुरता, आज पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत!

Aaj Ka Gemini Rashifal (16 December 2025): मिथुन राशि लव लाइफ में आएगी मधुरता, आज पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत!

Today Mithun Horoscope 16 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 16 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 16 December 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. चन्द्रमा के 5वें भाव में होने से संतान सुख की प्राप्ति होगी और संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है.

अतिगंड योग के बनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कई मामलों में भाग्य आपका साथ देगा. आज आप मानसिक रूप से संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे हर कार्य को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अतिगंड योग के प्रभाव से बिजनेस में सेल अच्छी रहने के संकेत हैं. जिन कारोबारियों ने लोन के लिए आवेदन किया था, उन्हें अप्रूवल से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नए ऑर्डर या डील फाइनल होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में खुशनुमा माहौल बना रहेगा. आपके काम करने में मन लगेगा और आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन को अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और सीनियर्स से सराहना प्राप्त हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में होम अप्लायंसेस या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. लव लाइफ और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आ रही समस्याएं दूर होंगी और फोकस बेहतर होगा. स्पोर्ट्स पर्सन को बेहतर प्रदर्शन के लिए सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. न्यू जनरेशन को दोस्तों और शुभचिंतकों से बातचीत में संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए.

हेल्थ राशि फल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या को अनुशासित रखना जरूरी है. योग और प्राणायाम से शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहेगा.

लकी कलर: पिंक

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?

A1: हां, सेल में बढ़ोतरी और लोन अप्रूवल के योग बन रहे हैं.

Q2: क्या नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं?

A2: हां, आपकी मेहनत और इनोवेटिव सोच से नए अवसर मिल सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
और पढ़ें
Embed widget