Aaj Ka Mithun Rashifal 15 October 2025 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक संपत्ति और धन से जुड़े मामलों में सतर्कता आवश्यक है. पैतृक संपत्ति की देखभाल करें और किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह जांच लें. परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

व्यापार राशिफल:

फेस्टिव सीजन के चलते आज व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा. नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने संबंधों से लाभ मिलने की संभावना है. साध्य योग के प्रभाव से बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. बिजनेस के विस्तार के लिए यह सही समय है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में व्यस्तता अधिक रहेगी. आलस्य और टालमटोल से बचें, अन्यथा काम का बोझ बढ़ सकता है. एंप्लॉयड जातकों को सीनियर से सराहना मिलेगी. मेहनत और समय पर कार्य पूर्ण करने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

परिवार राशिफल:

परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, हालांकि जीवनसाथी से किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं. बेहतर होगा कि शांत और विनम्र होकर संवाद करें. घर में कोई आवश्यक कार्य या चर्चा का विषय उठ सकता है, जिसमें आपका निर्णय अहम रहेगा.

लव राशिफल:

जीवनसाथी के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है. गुस्से या जल्दबाज़ी में कही गई बात रिश्ते में खटास ला सकती है. प्रेम संबंधों में समझदारी और संयम से काम लें.

धन राशिफल:

आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा. धन लाभ के योग हैं, खासकर व्यापार से जुड़े जातकों को. पैतृक संपत्ति या निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

युवा एवं छात्र राशिफल:

स्टूडेंट्स, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. अपनी दिशा और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खान-पान में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. मसालेदार या तैलीय भोजन से बचें. हाइड्रेशन पर ध्यान दें.

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय: माँ लक्ष्मी की पूजा करें और शाम के समय घर के उत्तर-पूर्व कोने में घी का दीपक जलाएं.

FAQs:

Q1. क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना ठीक रहेगा?

A1. हाँ, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही निर्णय लें.

Q2. क्या नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं?

A2. आज पदोन्नति के संकेत नहीं हैं, लेकिन आपकी मेहनत वरिष्ठों को प्रभावित करेगी और भविष्य में लाभ देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.