Mithun Rashifal 13 November 2025: आत्मविश्वास और रिश्ता होगा मजबूत, आर्थिक धन का मिलेगा लाभ! पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Mithun Rashifal 13 November 2025: आत्मविश्वास और रिश्ता होगा मजबूत, आर्थिक धन का मिलेगा लाभ! पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Today Gemini Horoscope 13 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Nov 2025 04:10 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आपके साहस और प्रयासों में वृद्धि होगी. रिश्तेदारों से सहयोग और भावनात्मक समर्थन मिलेगा. नए विचारों को लेकर मन उत्साहित रहेगा.

मिथुन व्यवसाय राशिफल

ऐन्द्र योग के प्रभाव से व्यापार में किसी बड़े ऑर्डर या अनुबंध मिलने की प्रबल संभावना है. इससे आपकी कमाई में वृद्धि होगी. दिन का पहला हिस्सा लाभदायक रहेगा, लेकिन दोपहर बाद अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, जो तनाव बढ़ा सकते हैं. आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.

मिथुन नौकरी राशिफल

वर्कप्लेस पर आपके काम की प्रस्तुति शानदार रहेगी और सहकर्मी व वरिष्ठ आपकी तारीफ करेंगे. कार्यप्रणाली में कुछ सुधार की ज़रूरत है. ऑफिस के नियमों के अनुसार खुद को ढालें. आपकी यह प्रोफेशनल एप्रोच लंबे समय में फायदा दिलाएगी.

मिथुन वित्त राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. अचानक हुए खर्च से थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन किसी बड़े सौदे या प्रोजेक्ट से लाभ के योग भी बनेंगे. निवेश से पहले सलाह अवश्य लें.

मिथुन लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक भोजन या साथ बैठने से मन हल्का और सुकूनभरा रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा.

मिथुन युवा और छात्र राशिफल

सुनफा योग के प्रभाव से हायर एजुकेशन से जुड़ी बाधाएँ दूर होंगी. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. खेल और कला से जुड़े युवाओं के लिए दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. फोकस बनाए रखें.

मिथुन हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी और किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद दिन को बेहतर बनाएगी.

  • भाग्यशाली रंग: रेड
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • उपाय: गणेश जी को गुड़ और दूर्वा अर्पित करें, दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Nov 2025 04:10 AM (IST)
Frequently Asked Questions

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा है?

परिवार के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ेगी. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास में वृद्धि होगी.

