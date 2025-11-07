हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 7 November 2025: मेष राशि पैतृक संपत्ति की देखरेख और व्यवसाय में लाभ के संकेत, लेकिन रिश्तों में सावधानी जरूरी

Mesh Rashifal 7 November 2025: मेष राशि पैतृक संपत्ति की देखरेख और व्यवसाय में लाभ के संकेत, लेकिन रिश्तों में सावधानी जरूरी

Today Aries Horoscope 7 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Aries Horoscope 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आर्थिक, पारिवारिक और पेशेवर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा आपकी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक संपत्ति और वित्तीय मामलों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. परिध योग और वाशि योग के प्रभाव से कारोबार में लाभ मिलेगा तथा पुराने अटके हुए कार्य पूरे होंगे. आज आपको बोलचाल में संयम रखना होगा क्योंकि आपकी कोई बात अनजाने में किसी को आहत कर सकती है. परिवार में कुछ विशेष चर्चा होगी, जिसमें आपकी राय अहम साबित होगी.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. कारोबार में नई डील या ऑर्डर मिलने के योग हैं. पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़ा लाभ संभव है. बचत योजनाओं में निवेश करना लाभदायक रहेगा.

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. पार्टनरशिप में कार्य करने वालों को लाभ मिलेगा और नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं. नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके विचारों की सराहना होगी. जो लोग प्रमोशन की उम्मीद में हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. किसी पुरानी गलतफहमी का अंत हो सकता है. प्रेमी युगल के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा—बातचीत में गलतफहमी से बचें. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा.

युवा और विद्यार्थी:
स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मन लगेगा. युवा वर्ग नई दिशा में सोचेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है. नींद पूरी लें और तनाव से दूर रहें.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: पर्पल
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे दिनभर सकारात्मकता और सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope

Frequently Asked Questions

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन आर्थिक, पारिवारिक और पेशेवर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्र गोचर से संपत्ति और वित्तीय मामलों में सुधार के संकेत हैं.

व्यापार में क्या लाभ मिल सकते हैं?

परिध योग और वाशि योग के प्रभाव से कारोबार में लाभ मिलेगा, नई डील या ऑर्डर मिलने के योग हैं. व्यवसाय में विस्तार के अवसर भी मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यस्थल पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके विचारों की सराहना होगी. प्रमोशन की उम्मीद रखने वालों के लिए सकारात्मक संकेत हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेमी युगल को बातचीत में गलतफहमी से बचना चाहिए.

आज स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

आज सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें.

