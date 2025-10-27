Aaj Ka Mesh Rashifal (28 October 2025): साहस और सफलता का दिन, आज हर कार्य में मिलेगा शुभ परिणाम, पढ़ें मेष राशि
Today Aries Horoscope 28 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 28 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए भाग्यवृद्धि और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे शुभ कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ेगी. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें.
आज ग्रहों से बन रहे सुकर्मा योग, बुधादित्य योग और वाशि योग आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जाएंगे. दोपहर के बाद मिलने वाली कोई गुड न्यूज आपको उत्साहित करेगी. साथ ही आज किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है.
बिज़नेस राशिफल:
बिजनेस करने वाले जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा. प्रिंटिंग, मीडिया या विज्ञापन से जुड़े लोगों को चुनावी माहौल का सीधा लाभ मिलेगा. किसी नई डील पर विचार कर सकते हैं, पर यात्रा के दौरान अजनबियों से दूरी बनाए रखें. व्यापार में साझेदारी करते समय शर्तों को स्पष्ट रखें.
जॉब राशिफल:
ऑफिस में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अधीनस्थों से व्यवहार में नरमी बरतें. आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी. सुकर्मा योग से उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
लव और फैमिली लाइफ:
पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी है. पिता या बड़े भाई से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लाभदायक साबित होगी. दांपत्य जीवन में समझदारी से रिश्ते मधुर रहेंगे. प्रेम जीवन में किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन संतुलित रहेगा. मानसिक तनाव से दूर रहें. ध्यान और हल्की एक्सरसाइज लाभदायक होगी. खानपान संतुलित रखें.
फाइनेंस:
धन लाभ के योग बन रहे हैं. किसी रुके हुए पैसे की प्राप्ति संभव है. निवेश के लिए दोपहर का समय शुभ रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और गुड़-चना का भोग लगाएं, दिनभर सफलता साथ देगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
