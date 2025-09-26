Aaj Ka Mesh Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का मेष राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का मेष राशिफल



परिवार राशिफल: आज चन्द्रमा सप्तम भाव में होने से दांपत्य जीवन में हल्की खटपट संभव है. जीवनसाथी की कही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. ऐसे में शांत रहना और संवाद से स्थिति को संभालना उचित होगा. परिवार में बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

लव राशिफल: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद बढ़ सकते हैं. यदि रिलेशनशिप में हैं तो बातचीत में स्पष्टता रखें, अन्यथा गलतफहमी पैदा हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

व्यापार राशिफल: लक्ष्मी योग और बुधादित्य योग से व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा. अपने लिए एक या दो लक्ष्य तय करें और पूरी निष्ठा से उन्हें पाने की कोशिश करें. मीडिया, कम्युनिकेशन और आर्ट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा.

नौकरी राशिफल: वर्कप्लेस पर बदलाव संभव है. किसी नए शहर में ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. मेहनत करते रहें, वरिष्ठों की नजर आपके प्रयासों पर रहेगी.

युवा एवं विद्यार्थियों का राशिफल: सुनफा योग के प्रभाव से विद्यार्थी अपने शिक्षकों से करियर को लेकर चर्चा करेंगे. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को लाभ होगा. युवाओं को करियर से संबंधित नए मौके मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत आज सामान्य रहेगी. थकान और तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

धन राशिफल: आज धन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. बिजनेस और नौकरी दोनों से आय में वृद्धि की संभावना है.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: पिंक

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं, कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज नया निवेश या बिजनेस विस्तार लाभकारी रहेगा?

हाँ, लक्ष्मी योग और नए प्रोडक्ट से लाभ की संभावना अधिक है.

Q2. युवा वर्ग को करियर में सफलता पाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्टूडेंट्स और पेशेवरों को तैयारी और बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.