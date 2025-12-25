Aaj Ka Mesh Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव (11th हाउस) में स्थित है, जिससे लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के योग बन रहे हैं. आज आप समझ पाएंगे कि आपका असली प्रॉफिट किस दिशा में है और उसी पर फोकस करेंगे. ग्रहों से बन रहे वज्र योग और अन्य शुभ योग आपके प्रयासों को मजबूती देंगे. हालांकि, ऑफिस में विरोधी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा. क्रिसमस का दिन आपके लिए खुशखबरी और उत्साह लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, अधिक काम और जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. आंखों में जलन या सिरदर्द जैसी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए समय-समय पर आराम लें. सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज आपके लिए लाभकारी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन बहुत शुभ है. वज्र योग के बनने से बिजनेसमैन को मार्केट से उधारी में फंसा हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है. लंबे समय से जो पैसा अटका हुआ था, उसके मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आगे की प्लानिंग करना आसान होगा. आपकी मीठी वाणी और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आज ग्राहकों को आकर्षित करेंगी, जिससे बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे. नए ऑर्डर और डील साइन होने के योग भी बन रहे हैं.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. एक ओर जहां काम में प्रगति होगी, वहीं दूसरी ओर ऑफिस के विरोधी आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए अपनी बातों और काम दोनों में सतर्क रहें. जिन युवाओं ने हाल ही में नौकरी के लिए आवेदन किया है, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिलने की अच्छी संभावना है. यह आपके करियर में एक नया मोड़ ला सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. अटका हुआ पैसा मिलने से आय में बढ़ोतरी होगी. साथ ही परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं. यह निवेश लंबे समय में आपको बड़ा लाभ दे सकता है. हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले उचित सलाह जरूर लें.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ के लिए आज का दिन खास है. लवर से क्रिसमस पर कोई सरप्राइज गिफ्ट या खास मैसेज मिल सकता है, जिससे रिश्ते में नई मिठास आएगी. फैमिली लाइफ भी खुशहाल रहेगी. नए साल को देखते हुए परिवार के साथ बाहर घूमने या किसी ट्रिप की प्लानिंग बन सकती है. घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

न्यू जनरेशन को आज करियर के प्रति एक्टिव रहना होगा. यदि आप आलस्य करेंगे तो कई अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है. कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र न केवल अपनी स्टडी बल्कि समसामयिक विषयों पर भी अच्छी पकड़ बना पाएंगे.

एजुकेशन राशिफल

शिक्षा के क्षेत्र में आज ध्यान और एकाग्रता बनी रहेगी. जो छात्र इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आज पढ़ाई के साथ-साथ अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में उपयोग करने का भी दिन है.

भाग्यशाली अंक: 2

2 अनलकी अंक: 7

7 लकी रंग: गोल्डन

गोल्डन आज का उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल में गुड़ और लाल फूल डालकर अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मान-सम्मान और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि के लिए धन लाभ के योग हैं?

हाँ, अटका हुआ धन मिलने और बिजनेस में मुनाफा बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं.

Q2. क्या नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को सफलता मिल सकती है?

जी हाँ, इंटरव्यू कॉल या सकारात्मक जवाब मिलने की अच्छी संभावना है.

Q3. क्या आज का दिन प्रेम जीवन के लिए शुभ है?

बिल्कुल, क्रिसमस पर सरप्राइज और रोमांटिक पलों के योग बन रहे हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.