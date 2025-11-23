Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Horoscope 23 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए तरक्की, भाग्य और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. चन्द्रमा का 9वें भाव में गोचर और धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ आपको मानसिक शांति, सकारात्मकता और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की प्रेरणा देगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे. तनाव कम रहेगा और पुरानी थकान दूर होगी. सिरदर्द या पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए ओवरथिंकिंग और अनियमित खान-पान से दूरी रखें. योग, ध्यान और मॉर्निंग वॉक से ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल:

धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण बिजनेस की समस्या दूर होगी और नए अवसर मिलेंगे. खराब चल रहे कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने में निवेशकों से सहायता मिल सकती है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाकर रखें. आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय दूरगामी सफलता देंगे.

जॉब / करियर राशिफल:

ऑफिस में आपके हार्ड वर्क से सब प्रभावित होंगे और आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. कोवर्कर्स पर निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर मदद करना आज आपका कर्तव्य रहेगा. बॉस की नज़र आपके प्रदर्शन पर है, इसलिए जिम्मेदारियों से पीछे न हटें. प्रमोशन और इंक्रीमेंट की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ मस्ती, रोमांस और साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे. फैमिली से जुड़े अधूरे कार्य पूरे होंगे, जिससे राहत मिलेगी. परिवार में आपके योगदान की प्रशंसा होगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

युवा व स्टूडेंट राशिफल:

युवा अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदलें बल्कि क्रिएटिव वर्क में लगाएं—सफलता निश्चित मिलेगी. स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से पढ़ाई में मदद या आर्थिक सहायता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आज प्रगति दिखेगी.

धन / वित्त राशिफल:

आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बिजनेस में लाभ और निवेश में फायदा मिलने के योग हैं. दान-पुण्य करने से किस्मत और खुल सकती है.

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएँ और 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. यात्राओं में लाल रुमाल साथ रखें—भाग्य मजबूत होगा.

FAQs

Q1: क्या आज धन कमाने में जोखिम लेना सही रहेगा?

हाँ, लेकिन पूरी जानकारी और प्लानिंग के साथ किए गए निवेश ही लाभ देंगे. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Q2: क्या रिलेशनशिप में आज गलतफहमी का डर है?

अगर संवाद स्पष्ट रहेगा तो कोई गलतफहमी नहीं होगी. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान ज़रूर करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.