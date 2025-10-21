Aaj Ka Mesh Rashifal (21 October 2025): साझेदारी से बढ़ेगा लाभ, बिजनेस में नई ऊंचाइयों के संकेत, पढ़ें मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 21 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 21 October 2025: आज का दिन आपके लिए उत्साह और प्रगति लेकर आया है. चंद्रमा के सप्तम भाव में गोचर और लक्ष्मी योग के प्रभाव से साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी. नए बिजनेस या पहले से चल रहे कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए भाग्यवृद्धि का कारण बन सकती है. परिवार और समाज दोनों ही क्षेत्रों में मान-सम्मान बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक है. हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक बैठने से बचें और नियमित स्ट्रेचिंग करें. भोजन में संतुलन रखें और पानी की मात्रा बढ़ाएं.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस के क्षेत्र में आज ग्रहों का मजबूत संयोग बना है. साझेदारी में किए गए निवेश से लाभ की संभावना है. विष्कुम्भ और लक्ष्मी योग आपके कार्यों को सफलता की ओर ले जाएंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या करार पर काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार में मेलजोल और प्रेम का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए नया रिश्ता आने के योग हैं. संवेदनशील चर्चाओं से बचें और रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें.
नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. कोई पुराना अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है. साथ ही किसी सहकर्मी से शुभ समाचार मिल सकता है.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ाने का दिन है. फेस्टिव सीजन में दोस्तों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सफलता के संकेत हैं.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज नया व्यवसाय शुरू करना शुभ रहेगा?
A1. हाँ, आज के योग नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ हैं, लाभ की संभावना प्रबल है.
Q2. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
A2. हड्डियों और जोड़ों से संबंधित तकलीफ से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें और ठंडी चीजों से परहेज़ रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL