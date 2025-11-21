हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 21 November 2025: आज रिश्तों में उलझन के साथ करियर में रहे सावधान! पढ़ें आज का मेष राशिफल

Today Aries Horoscope 21 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mesh Rashifal 21 November 2025: आज का दिन भावनात्मक और पारिवारिक मामलों में उलझन बढ़ा सकता है. चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से ननिहाल पक्ष में किसी से मनमुटाव या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा.

मेष व्यवसाय राशिफल

आज लापरवाही और आलस्य आपको गलत दिशा में धकेल सकते हैं. ऐसे फैसले न लें जो बिजनेस के लिए नुकसानदेह हों. स्टॉक को लेकर सावधानी ज़रूरी है. मौसमी बदलाव के कारण सामान खराब होने का खतरा है, इसलिए मात्रा का सही अनुमान लगाएँ. किसी संदिग्ध या शॉर्टकट वाले काम की ओर झुकाव पूरी तरह से टालें.

मेष नौकरी राशिफल

ऑफिस में आपका ध्यान बार-बार भटक सकता है. गॉसिप में पड़कर अपनी इमेज खराब न करें, वरना बिना वजह फाइन या नोटिस जैसी स्थिति बन सकती है. दिन मिश्रित रहेगा, इसलिए काम पर फोकस रखना ही समझदारी है.

मेष परिवार और लव राशिफल

लव लाइफ में पार्टनर के व्यवहार में आए बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं. बात स्पष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन बहस को खींचें नहीं. परिवार में छोटे सदस्यों का अनुशासन बिगड़ सकता है.

यह सिर्फ चिंता करने का समय नहीं, बल्कि स्पष्ट और सख्त कदम उठाने का समय है. किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाज़ी घर में तनाव पैदा कर सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर तकरार की आशंका है. आपको ही माहौल को शांत रखने की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी.

मेष युवा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवाओं को आज अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी आधे-अधूरे प्रयास का कोई फायदा नहीं मिलेगा. सोशल प्लेटफ़ॉर्म या सार्वजनिक जगहों पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना आलोचना झेलनी पड़ सकती है.

मेष हेल्थ राशिफल

थकान, तनाव और एक्सीडेंटल चोट की संभावना है. अपने स्वास्थ्य को हल्के में न लें. आज आराम, पानी और अनुशासन ज़रूरी है.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 1

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Nov 2025 04:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मेष राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

थकान, तनाव और चोट लगने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लें और पर्याप्त आराम, पानी और अनुशासन का ध्यान रखें।

