Today Aries Horoscope 21 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 21 November 2025: आज का दिन भावनात्मक और पारिवारिक मामलों में उलझन बढ़ा सकता है. चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से ननिहाल पक्ष में किसी से मनमुटाव या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा.
मेष व्यवसाय राशिफल
आज लापरवाही और आलस्य आपको गलत दिशा में धकेल सकते हैं. ऐसे फैसले न लें जो बिजनेस के लिए नुकसानदेह हों. स्टॉक को लेकर सावधानी ज़रूरी है. मौसमी बदलाव के कारण सामान खराब होने का खतरा है, इसलिए मात्रा का सही अनुमान लगाएँ. किसी संदिग्ध या शॉर्टकट वाले काम की ओर झुकाव पूरी तरह से टालें.
मेष नौकरी राशिफल
ऑफिस में आपका ध्यान बार-बार भटक सकता है. गॉसिप में पड़कर अपनी इमेज खराब न करें, वरना बिना वजह फाइन या नोटिस जैसी स्थिति बन सकती है. दिन मिश्रित रहेगा, इसलिए काम पर फोकस रखना ही समझदारी है.
मेष परिवार और लव राशिफल
लव लाइफ में पार्टनर के व्यवहार में आए बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं. बात स्पष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन बहस को खींचें नहीं. परिवार में छोटे सदस्यों का अनुशासन बिगड़ सकता है.
यह सिर्फ चिंता करने का समय नहीं, बल्कि स्पष्ट और सख्त कदम उठाने का समय है. किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाज़ी घर में तनाव पैदा कर सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर तकरार की आशंका है. आपको ही माहौल को शांत रखने की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी.
मेष युवा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवाओं को आज अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी आधे-अधूरे प्रयास का कोई फायदा नहीं मिलेगा. सोशल प्लेटफ़ॉर्म या सार्वजनिक जगहों पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना आलोचना झेलनी पड़ सकती है.
मेष हेल्थ राशिफल
थकान, तनाव और एक्सीडेंटल चोट की संभावना है. अपने स्वास्थ्य को हल्के में न लें. आज आराम, पानी और अनुशासन ज़रूरी है.
- भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
- भाग्यशाली अंक: 9
- अशुभ अंक: 1
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
