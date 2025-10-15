Aries Horoscope 15 October 2025 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक और मानसिक तनाव की संभावना है. किसी बात को लेकर घर के बुजुर्गों या जीवनसाथी से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आज संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. दिन के दूसरे भाग में कुछ राहत मिलने के संकेत हैं.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में आर्थिक उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट में अड़चनें आ सकती हैं या कानूनी विवाद सामने आ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में विवाद की संभावना है, इसलिए आज किसी बड़े निर्णय से बचें. मधुर व्यवहार और नेटवर्किंग से भविष्य में लाभ मिलेगा.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में सहकर्मियों से सहयोग कम मिलेगा. किसी सहकर्मी या सीनियर पर आँख बंद करके भरोसा न करें. अपने काम में पूरी निष्ठा रखें और किसी भी विवाद से बचें. आज वर्कस्पेस पर शांत रहना ही बेहतर रहेगा.

परिवार राशिफल:

परिवार में मतभेद या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है. घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. मां के साथ संबंधों में कोमलता बनाए रखें.

लव राशिफल:

जीवनसाथी के साथ अनबन या दूरी की स्थिति बन सकती है. आपकी वाणी में तीखापन और अहंकार रिश्तों को प्रभावित कर सकता है. अविवाहित लोग किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं.

धन राशिफल:

आर्थिक मामलों में संयम रखें. आज कोई बड़ा निवेश न करें. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट संतुलित रखें.

युवा एवं छात्र राशिफल:

छात्रों का ध्यान पढ़ाई में कम लग सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को एकाग्रता की आवश्यकता है. खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी मांसपेशियों में खिंचाव से सावधान रहें.

स्वास्थ्य राशिफल:

मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पेट या नसों से जुड़ी परेशानी संभव है. योग और ध्यान का अभ्यास लाभकारी रहेगा.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

उपाय: हनुमानजी को लाल पुष्प चढ़ाएं और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें.

FAQs:

Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?

A1. नहीं, आज का दिन नए काम की शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं है. कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें.

Q2. क्या आज परिवार में मनमुटाव खत्म होगा?

A2. यदि आप धैर्य और कोमल वाणी से बात करेंगे तो मतभेद दूर हो सकते हैं. दिन के अंत में स्थितियां बेहतर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.