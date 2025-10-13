Aaj Ka Mesh Rashifal (13 October 2025): मेष राशि पराक्रम और आत्मविश्वास से पूरा होगा अधूरा काम
Today Aries Horoscope 13 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 13 October 2025 in Hindi: आज का दिन पराक्रम और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी. परिध, शिव और गजकेसरी योग के प्रभाव से अधूरे कार्य पूरे होंगे और मन को मानसिक शांति मिलेगी. उत्सव के माहौल में परिवार और काम दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक रहेगा.
बिजनेस राशिफल
आज इनकम बढ़ेगी, लेकिन त्योहारी खर्चे भी बढ़ सकते हैं. नए ग्राहक जुड़ेंगे पर सेविंग मुश्किल होगी. बिजनेस में ट्रांजेक्शन को लेकर सतर्क रहें, खासकर साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी पुराने प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है.
जॉब राशिफल
सरकारी कर्मचारियों पर कार्यभार रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपने काम को फेस्टिव सीजन से पहले पूरा करने में जुटेंगे. ऑफिस में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी से प्रशंसा मिल सकती है.
लव और परिवार राशिफल
घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए ध्यान दें. बच्चों के प्रति स्नेह और सहयोग बना रहेगा.
धन राशिफल
इनकम बढ़ने की संभावना है, पर खर्चे तेजी से बढ़ेंगे. फिजूलखर्ची से बचें और बजट प्लान बनाकर चलें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स और युवा अपनी स्किल्स बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाएंगे. किताबों और ज्ञानवर्धक गतिविधियों में समय बिताएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आज का दिन शुभ है.
हेल्थ राशिफल
नियमित चेकअप करवाना जरूरी है. मौसम परिवर्तन से सर्दी-जुकाम या ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ऑरेंज
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नौकरी बदलने का सही समय है?
A1. नहीं, आज के दिन स्थिरता बनाए रखना बेहतर रहेगा. कोई नया निर्णय लेने से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी?
A2. हां, आज ग्रह स्थिति रोमांस और समझ बढ़ाने के लिए अनुकूल है. अपने साथी से खुलकर बात करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
