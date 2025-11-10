Mesh Rashifal 10 November 2025: मेष राशि कर्म और भाग्य का संगम दिलाएगा तरक्की, बॉस होंगे प्रभावित
Today Aries Horoscope 10 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से भाग्य और कर्म का संगम आपको सफलता की ओर ले जाएगा. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से आपकी संचार क्षमता और प्रभाव बढ़ेगा. भाई-बहनों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. आज के दिन किए गए प्रयासों का परिणाम शुभ रहेगा. यात्रा शुभ रहेगी, खासकर पूर्व दिशा की ओर.
हेल्थ राशिफल:
आज हल्का बुखार या थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में आराम लेना जरूरी है. खानपान में लापरवाही न करें, और शरीर में पानी की कमी न होने दें. शाम के समय सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए ध्यान या योग का सहारा लें.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. नेटवर्किंग इवेंट्स या बिजनेस मीटिंग में भाग लेना फायदेमंद रहेगा. वाशि और साध्य योग के कारण भाग्य आपका साथ देगा और वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा. पुराने क्लाइंट्स के साथ दोबारा संपर्क बनाना लाभदायक रहेगा.
परिवार और लव लाइफ:
घर में खुशियों का माहौल रहेगा. बहन या किसी महिला रिश्तेदार से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी. शादीशुदा जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
धन राशिफल:
आज धन की स्थिति स्थिर रहेगी और कुछ नए स्रोतों से लाभ होने की संभावना है. किसी मित्र की मदद से वित्तीय अड़चनें दूर होंगी.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग में आत्मविश्वास उच्च रहेगा. स्टूडेंट्स अपनी मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अनुकूल समाचार मिलेगा.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. किसी नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है. प्रमोशन या पोज़िशन में सुधार के संकेत हैं.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: मां दुर्गा को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL