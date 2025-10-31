Aaj Ka Meen Rashifal (31 October 2025): मीन राशि के लिए आज धैर्य और विवेक जरूरी, कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा रहेगी
Today Pisces Horoscope 31 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा के द्वादश भाव में होने से कानूनी या प्रशासनिक जटिलताएं सामने आ सकती हैं. आज धैर्य और समझदारी से काम लेना अत्यंत आवश्यक है.
बिज़नेस:
ग्रहण दोष के कारण पार्टनरशिप बिजनेस में एकाउंट या वित्त से जुड़ी गलतफहमियां वाद-विवाद का रूप ले सकती हैं. इससे संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और कष्ट महसूस होगा. व्यवसाय से जुड़े सरकारी मामलों या डॉक्युमेंटेशन में विशेष सावधानी रखें. किसी भी प्रकार के लेन-देन को लिखित रूप में दर्ज करें ताकि भविष्य में समस्या न हो.
नौकरी/कैरियर:
रोजगार के लिहाज से आज का दिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा. वर्कस्पेस पर कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे थकान और मानसिक दबाव महसूस होगा. सीनियर्स की अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, फिर भी संयम बनाए रखें और प्रयास जारी रखें.
प्रेम और परिवार:
यंग जनरेशन को अपने प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप या मनमुटाव की संभावना बन रही है. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में भी तनाव रह सकता है. परिवार के किसी सदस्य की बीमारी चिंता का कारण बनेगी. किसी गलती के कारण घर के बड़े-बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं — ऐसे में विनम्र रहें और स्थिति को शांतिपूर्वक संभालें.
विद्यार्थी:
विदेश में मेडिकल या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आज मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस हो सकता है. आत्मविश्वास बनाए रखें और ध्यान केंद्रित रखें. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
वित्त:
आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी. व्यावसायिक उलझनों या अनावश्यक खर्चों के कारण मन में तनाव रहेगा. निवेश या बड़े लेन-देन से फिलहाल बचें.
स्वास्थ्य:
शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थकान महसूस होगी. पर्याप्त नींद और पौष्टिक आहार लें. ध्यान और प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करेंगे.
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
लकी रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)
उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होगा और शांति प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL