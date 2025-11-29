Aaj Ka Pisces Rashifal (29 November 2025): मीन राशि विदेशी कार्यों में बाधा, स्वास्थ्य और काम दोनों पर दबाव
Today Pisces Horoscope 29 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. मीन कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 29 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा 12th हाउस में रहेंगे होने से विदेशी सम्पर्क से काम में रुकावट आएगी. बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट की योजना बन सकती है.
कामकाज में आपका और आपकी टीम का प्रयास दोनों सराहनीय रहेगा. थोड़ी सावधानी रखनी होगी क्योंकि ट्रेवलिंग और एक्सपेंडिचर को लेकर कुछ चिंता हो सकती है.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में निवेश और नई योजना बनाने का सही समय है. गजकेसरी योग के कारण आपकी मेहनत और स्ट्रेटेजी की सब सराहना करेंगे. हालांकि, कर्ज लेने से बचें, वरना भविष्य में परेशानी हो सकती है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में काम पर फोकस रहेगा. टीम मैनेजमेंट में आपकी भूमिका बढ़ेगी और आपकी मेहनत की तारीफ होगी. थोड़ी अधिक जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन आप इसे अच्छे से निभाएंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
दांपत्य जीवन और परिवार में सामंजस्य रहेगा. लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा और सिंगल लोग नए रिश्तों की ओर आकर्षित होंगे. दोस्तों के साथ आउटिंग या प्लानिंग के मौके मिल सकते हैं, लेकिन बड़े से पूछकर ही करें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स को अपने ज्ञान पर ध्यान देना होगा. स्पोर्ट्स पर्सन्स और आर्टिस्ट्स अपने काम में बेहतर फोकस बनाएंगे.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन थकान और कमजोरी से बचें. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है.
शुभ अंक: 5
अनलक्की अंक: 1
शुभ रंग: पिंक
उपाय: घर के बड़ों से आशीर्वाद लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
FAQs:
Q1: बिज़नेस में निवेश करना ठीक रहेगा?
A1: हां, सोच-समझकर और बिना कर्ज लिए निवेश करें.
Q2: क्या आज लव लाइफ में रोमांस बनेगा?
A2: हां, पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा.
Q3: परिवार में कोई विवाद होगा?
A3: नहीं, सबकुछ सामंजस्यपूर्ण रहेगा.
Q4: स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए?
A4: हां, ज्ञान पर फोकस रखें.
Q5: हेल्थ में कोई समस्या हो सकती है?
A5: बस थकान और कमजोरी से बचें, ज्यादा चिंता नहीं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
