हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal (30 October 2025): आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है, नौकरी में बरतें सावधानियां! पढ़ें आज का मकर राशिफल

Aaj Ka Makar Rashifal (30 October 2025): आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है, नौकरी में बरतें सावधानियां! पढ़ें आज का मकर राशिफल

Today Capricorn Horoscope 30 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 30 Oct 2025 02:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Makar Rashifal 30 October 2025 in Hindi:  आज का दिन आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को मजबूत करने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आत्मसाहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. पुराने काम पूरे होंगे और अधूरे प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में उतार-चढ़ाव के बाद भी दोपहर के समय से स्थितियाँ आपके पक्ष में आने लगेंगी. कुछ बड़े ऑर्डर या नए क्लाइंट से लाभ प्राप्त होगा. सुनफा योग के प्रभाव से व्यापारिक यात्राएँ शुभ और लाभदायक रहेंगी. अपने नेटवर्क को मजबूत करें. यही आगे के विस्तार की कुंजी बनेगा.

नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. सीनियर्स आपके कार्य को सराहेंगे और आपकी प्रोफेशनल इमेज बेहतर बनेगी. हालांकि काम सामान्य रहेगा, लेकिन उसका परिणाम संतोषजनक होगा. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है. कोशिश करें मानसिक तनाव ना लें. 

लव और पारिवारिक राशिफल

परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. जीवनसाथी को दिया गया कोई छोटा-सा गिफ्ट आपके रिश्ते को और गहराई देगा तथा आपसी प्रेम में वृद्धि करेगा.

युवा और छात्र राशिफल

आनन्दादि योग के प्रभाव से विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने लक्ष्य की दिशा में दिल से मेहनत करेंगे. यह मेहनत उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है. आत्मविश्वास बनाए रखें और दिशा स्पष्ट रखें.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत में सुधार होगा. जो लोग जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द से जूझ रहे थे, उन्हें आज आराम महसूस होगा. नियमित स्ट्रेचिंग और योग फायदेमंद रहेगा. सेहत के प्रति सावधानी बरतनें की जरूरत है. 

  • भाग्यशाली अंक 7
  • शुभ रंग पीला
  • उपाय भगवान शनि को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Oct 2025 02:15 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को मजबूत करने वाला रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि में होने से साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।

व्यापार में आज मकर राशि वालों को कैसा लाभ होगा?

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव के बाद दोपहर से स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। बड़े ऑर्डर या नए क्लाइंट से लाभ मिलने की संभावना है।

आज मकर राशि वालों के नौकरीपेशा जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए मानसिक तनाव न लें।

पारिवारिक जीवन में मकर राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा और संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। जीवनसाथी को दिया गया उपहार रिश्ते को और गहरा करेगा।

आज मकर राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी?

सेहत में सुधार होगा। जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द से जूझ रहे लोगों को आराम महसूस होगा। नियमित स्ट्रेचिंग और योग फायदेमंद रहेंगे।

