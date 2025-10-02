Aaj Ka Makar Rashifal 2 October 2025: आज का दिन आपके लिए आत्मसम्मान से भरा! सेहत पर ध्यान देने की जरूरत, पढ़ें मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 2 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि में होने से आत्मसम्मान और आत्म-चिंतन में वृद्धि होगी. सुकर्मा योग के प्रभाव से विनम्र और संतुलित व्यवहार आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या महत्वपूर्ण अवसर हासिल करने में मदद करेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
अत्यधिक व्यस्तता के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. समय पर इलाज और पर्याप्त आराम से स्वास्थ्य में सुधार होगा.
बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. वित्तीय मामलों में संतुलित निर्णय से मन प्रसन्न रहेगा और लाभ बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के सहयोग से आत्मबल और विश्वास में वृद्धि होगी. हालांकि व्यस्तता के कारण परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता के कारण ओवरटाइम करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन को प्रमोशन और इन्क्रिमेंट का अवसर मिलेगा, जिसे वे स्टाफ के साथ साझा कर सकती हैं.
धन राशिफल
वित्तीय स्थिति संतोषजनक रहेगी. पार्टनरशिप और व्यावसायिक प्रयासों से लाभ मिलेगा.
युवा और करियर राशिफल
प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय बिताने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्तित्व में निखार आएगा.
शुभ अंक 1
शुभ रंग ग्रीन
आज का उपाय
भगवान गणेश को मूंगफली अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक संतुलन मिलेगा. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करना सही रहेगा.
FAQs
Q1 क्या मकर राशि वालों के लिए बिजनेस लाभकारी रहेगा?
हाँ, पार्टनरशिप और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ मिलने की संभावना है.
Q2 क्या मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सतर्कता जरूरी है?
हाँ, सिरदर्द और माइग्रेन से बचने के लिए समय पर आराम और इलाज आवश्यक है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
