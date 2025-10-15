Aaj Ka Love Rashifal 16 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी. आज अश्लेषा नक्षत्र, साध्य योग, गर और वणिज करण का निर्माण हो रहा है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है.

जानिए मेष से लेकर मीन राशियों का लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आप आत्मविश्वासी और आकर्षिक व्यक्ति के प्रति प्यार का झुकाव दिखा सकते हैं. लेकिन इस दौरान आपको ये बात समझने की जरूरत है कि, क्या सही मायनों में आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं या यह केवल आकर्षण मात्र है.



वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)



रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने की पहल कर सकते हैं. आज के दिन पार्टनर के साथ रोमांटिक मूवमेंट शेयर कर सकते हैं. सिंगल हैं तो किसी खास के प्रति आकर्षित हो सकते हैं.



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)



आज के दिन मिथुन राशि के जातक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं. पार्टनर के साथ सुखद समय बीतने वाला है. अगर पहले से किसी प्रेम रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

प्यार में अपनी भावनाओं को समझने और पार्टनर के साथ खुलेमन से बात करने के लिए बेहतर समय है. साथ के साथ इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा. रिश्तों में गहराई के साथ बात करने से प्यार में मिठास बढ़ेगा.



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

प्रेम जीवन में छोटे-छोटे एफर्ट आपको पार्टनर के करीब लाएंगे. अगर आप उन्हें स्पेशल फील करा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं एक जेंटल की निशानी हो सकती है. सिंगल लोग आज किसी से भी दिल की बात आत्मविश्वास के साथ कहें.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

सिंगल लोग आज किसी को डेट करने का मन बना सकते हैं. रिलेशनशिप में मौजूद लोग पार्टनर को सरप्राइज देने का मन बना सकते हैं. शादीशुदा लोग पार्टनर को खुलेमन से चीजें शेयर करें.



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह समय अपने रिश्ते को समझने और उसे सही दिशा देने का है. पार्टनर के साथ किसी भी तरह की बातें छिपाने से बचें, नहीं तो यह आपके रिश्तों में दूरियों का कारण बन सकती है. बातचीत से सभी तरह का हल निकाला जा सकता है.



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

अपने विचार और प्लान को पार्टनर के साथ जरूर साझा करें, हो सकता है कि, आपके सवालों का जवाब पार्टनर आसानी से दे सकें. इसके अलावा सिंगल लोग किसी खास प्रेम भरी मुलाकात कर सकते हैं.



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

रिश्तों में कई तरह की मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ईमानदारी के साथ अच्छे और बुरे सिचुएशन का सामना करें. रिश्तों में उतार-चढ़ाव आना सामान्य बात है, बशर्त आपको पार्टनर के प्रति अच्छा व्यवहार करना है.



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातक आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकता है. प्रेम को मजबूत बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ शांति से पेश आए. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ दांपत्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत करने पर रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर का हर सिचुएशन में साथ देने से रिश्ता गहराएगा और मजबूत होगा. सिंगल जातक के लिए आज का दिन बेहतरीन जाने वाला है.



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातक आज किसी ट्रॉमा से गुजर सकते हैं. रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से बचें. प्रेम जीवन में किसी भी तरह का कदम सोच समझकर उठाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.