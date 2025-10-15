हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLove Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 16 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 15 Oct 2025 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 16 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी. आज अश्लेषा नक्षत्र, साध्य योग, गर और वणिज करण का निर्माण हो रहा है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है. 

जानिए मेष से लेकर मीन राशियों का लव राशिफल.

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आप आत्मविश्वासी और आकर्षिक व्यक्ति के प्रति प्यार का झुकाव दिखा सकते हैं. लेकिन इस दौरान आपको ये बात समझने की जरूरत है कि, क्या सही मायनों में आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं या यह केवल आकर्षण मात्र है.

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने की पहल कर सकते हैं. आज के दिन पार्टनर के साथ रोमांटिक मूवमेंट शेयर कर सकते हैं. सिंगल हैं तो किसी खास के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज के दिन मिथुन राशि के जातक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं. पार्टनर के साथ सुखद समय बीतने वाला है. अगर पहले से किसी प्रेम रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करें. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

प्यार में अपनी भावनाओं को समझने और पार्टनर के साथ खुलेमन से बात करने के लिए बेहतर समय है. साथ के साथ इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा. रिश्तों में गहराई के साथ बात करने से प्यार में मिठास बढ़ेगा. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

प्रेम जीवन में छोटे-छोटे एफर्ट आपको पार्टनर के करीब लाएंगे. अगर आप उन्हें स्पेशल फील करा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं एक जेंटल की निशानी हो सकती है. सिंगल लोग आज किसी से भी दिल की बात आत्मविश्वास के साथ कहें. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

सिंगल लोग आज किसी को डेट करने का मन बना सकते हैं. रिलेशनशिप में मौजूद लोग पार्टनर को सरप्राइज देने का मन बना सकते हैं. शादीशुदा लोग पार्टनर को खुलेमन से चीजें शेयर करें. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह समय अपने रिश्ते को समझने और उसे सही दिशा देने का है. पार्टनर के साथ किसी भी तरह की बातें छिपाने से बचें, नहीं तो यह आपके रिश्तों में दूरियों का कारण बन सकती है. बातचीत से सभी तरह का हल निकाला जा सकता है. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

अपने विचार और प्लान को पार्टनर के साथ जरूर साझा करें, हो सकता है कि, आपके सवालों का जवाब पार्टनर आसानी से दे सकें. इसके अलावा सिंगल लोग किसी खास प्रेम भरी मुलाकात कर सकते हैं. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

रिश्तों में कई तरह की मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ईमानदारी के साथ अच्छे और बुरे सिचुएशन का सामना करें. रिश्तों में उतार-चढ़ाव आना सामान्य बात है, बशर्त आपको पार्टनर के प्रति अच्छा व्यवहार करना है.

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातक आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकता है. प्रेम को मजबूत बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ शांति से पेश आए. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ दांपत्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं.

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत करने पर रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर का हर सिचुएशन में साथ देने से रिश्ता गहराएगा और मजबूत होगा. सिंगल जातक के लिए आज का दिन बेहतरीन जाने वाला है. 

Love Rashifal 16 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातक आज किसी ट्रॉमा से गुजर सकते हैं. रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से बचें. प्रेम जीवन में किसी भी तरह का कदम सोच समझकर उठाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्लॉट खाली
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई
Advertisement

वीडियोज

PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्लॉट खाली
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई
बॉलीवुड
Diwali 2025: दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक तो अंबानी बहुओं से लें आइडिया, श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट की तरह दिखेंगी महारानी
दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक? श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट से लें आइडिया
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
जनरल नॉलेज
Indonesia Culture: इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
यूटिलिटी
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget