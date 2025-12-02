Aaj Ka Libra Rashifal (2 December 2025): तुला राशि बिजनेस में नए प्रोडक्ट से लाभ मिलने के संकेत!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Libra Rashifal (2 December 2025): तुला राशि बिजनेस में नए प्रोडक्ट से लाभ मिलने के संकेत!

Today Libra Horoscope 2 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 02 Dec 2025 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 2 December 2025 in Hindi: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. बिजनेस में नए प्रोडक्ट से लाभ मिलने की संभावना है.

शुरुआत में कामकाज में हल्की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. मेहनत और धैर्य से आप अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे. विरोधियों या प्रतिद्वंद्वियों की बातों को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल:

व्यापारी वर्ग के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लाभकारी रहेगा. नए प्रोडक्ट या सेवाओं की योजना लाभकारी सिद्ध हो सकती है. कस्टमर फीडबैक के आधार पर सुधार करने से बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले समय रहते हल हो सकते हैं.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर सीनियर्स की मदद से प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा. एंप्लॉयड जातकों को जिम्मेदारियों को बोझ न समझना चाहिए, अन्यथा छोटे काम भी भारी लग सकते हैं. आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल:

लव कपल एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. परिवार में भरोसेमंद सदस्य का साथ मिलेगा और आपका व्यवहार बदलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा. अविवाहित जातकों के लिए आकर्षण बढ़ सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स कठिन प्रश्नों को स्कीप न करें, बल्कि सूची बनाकर टीचर से पूछें. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी रैंक बरकरार रखने में सफल होंगे. अचानक यात्रा की योजना बन सकती है.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. थकान से बचें और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: रोज सूर्योदय के समय हल्दी वाला दूध पिएं और ध्यान साधना करें.

FAQs:

Q1: बिजनेस में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना सही रहेगा?

A1: हां, लेकिन ग्राहक प्रतिक्रिया का ध्यान रखते हुए निर्णय लें.

Q2: नौकरी में वर्कलोड अधिक रहेगा, कैसे संभालें?

A2: जिम्मेदारियों को बोझ न समझें और प्राथमिकता के अनुसार काम करें.

Q3: क्या लव लाइफ में सहयोग मिलेगा?

A3: हां, लव कपल एक-दूसरे का समर्थन करेंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Dec 2025 04:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
Embed widget