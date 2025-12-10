हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Libra Rashifal (10 December 2025): तुला राशि नौकरी और बिजनेस में संयम से सफलता संभव!

Aaj Ka Libra Rashifal (10 December 2025): तुला राशि नौकरी और बिजनेस में संयम से सफलता संभव!

Today Libra Horoscope 10 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 10 Dec 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 10 December 2025 in Hindi: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक रहेगा. नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज आप अन्य विभाग में परीक्षा की तैयारी या नई जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दे सकते हैं. मेहनत और संयम से कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें.

बिजनेस राशिफल:

व्यापारियों को पुराने कर्जों का समय पर निपटान करना चाहिए. यदि पुराने कर्ज समय पर नहीं चुकाए गए तो मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है. व्यापार में धैर्य और रणनीति से सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी.

नौकरी राशिफल:

कर्मस्थल पर बदलाव या नई जिम्मेदारियों के चलते थोड़ा तनाव रह सकता है. सहकर्मियों और सीनियर्स से सहयोग न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना जरूर होगी.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं. बच्चों को इन विवादों से दूर रखें ताकि उनका मनोबल प्रभावित न हो. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा और घर में सुख-शांति बनाए रखने की कोशिश करें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है. युवा वर्ग समय प्रबंधन पर ध्यान दें ताकि मनोरंजन और जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहे.

हेल्थ राशिफल:

ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंटों को आज सावधानी बरतनी होगी. तला-भुना और अस्वास्थ्यकर भोजन से परहेज करें. दवाइयों का समय पर सेवन करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान करना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हल्का भोजन ग्रहण करें.

FAQs:

Q1: क्या आज नौकरी में बदलाव के योग हैं?

A1: हां, यदि आप मेहनत और तैयारी करेंगे तो नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं.

Q2: व्यापार में पुराने कर्ज का भुगतान जरूरी है?

A2: हां, समय पर चुकाने से आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

Q3: स्वास्थ्य में किसी बड़ी समस्या की संभावना है?

A3: नहीं, बस ब्लड प्रेशर और क्रोध पर ध्यान दें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 10 Dec 2025 11:40 AM (IST)
