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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 11 July 2026: कर्क राशि वालों की चमकेगी किस्मत, इंटरनेशनल मार्केट से होगा बड़ा धन लाभ

Aaj Ka Kark Rashifal 11 July 2026: कर्क राशि वालों की चमकेगी किस्मत, इंटरनेशनल मार्केट से होगा बड़ा धन लाभ

Cancer Horoscope 11 July 2026: आज कर्क राशि वालों को इंटरनेशनल मार्केट और निवेश से होगा बंपर धन लाभ. जानें आज का पंचांग, बिजनेस, लव और करियर राशिफल, शुभ अंक-रंग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (एकादश भाव) यानी लाभ स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाला है. शुभ कार्यों और निवेश के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए तरक्की और विस्तार का है. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आपको अपने से बड़े बुजुर्गों या अनुभवी लोगों की सलाह से इनकम बढ़ाने के बेहतरीन रास्ते मिलेंगे. जो लोग व्यापारी हैं, उन्हें आज इंटरनेशनल मार्केट पर गहन रिसर्च करनी चाहिए; एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स आपके बिज़नेस की ग्रोथ में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं. मीडिया या पीआर एक्टिविटी (PR Activities) के जरिए आज आपके बिजनेस की ख्याति और ब्रांड वैल्यू दूर-दूर तक फैलेगी. यदि आप व्यापार में किसी भी प्रकार का नया निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे के बीच या फिर दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र पर अपनी काबिलियत साबित करने का है. एंप्लॉयड पर्सन आज पूरी एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने पेशेवर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर पाएंगे. आप अपने वर्कस्पेस पर सहकर्मियों और उच्च स्तर के अधिकारियों (Senior Officials) का विश्वास जीतने में पूरी तरह सफल होंगे. आज आपकी गजब की डिप्लोमेसी (कूटनीति) देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप दफ्तर के सबसे जटिल और पुराने विवाद को आसानी से सुलझा कर सबके चहेते बन जाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य शिक्षा से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. छात्र आज अपने भीतर के आलस्य का त्याग करते हुए अपने फील्ड में बेहतर करने में पूरी जी-जान से जुटे रहेंगे. आपकी यही मेहनत और फोकस आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता दिलाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आज सामान्य रूप से चलता रहेगा. हालांकि, घर के मोर्चे पर थोड़ी अव्यवस्था और सामान की गड़बड़ी के कारण आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे. लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन काफी रोमांचक हो सकता है. वीकेंड पर किसी सामाजिक समारोह या पार्टी में जाने का मौका मिल सकता है, जहां किसी खास व्यक्ति के साथ आपके नयन मटके हो सकते हैं यानी कोई नया रिश्ता शुरू होने की सुगबुगाहट हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक रूप से आप खुद को बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. बिजनेस और नौकरी में मिल रही सफलता आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी. शाम के समय थोड़ी थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें.

  • भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा कर जल चढ़ाएं और दीपक प्रज्वलित करें; इससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए निवेश का शुभ समय क्या है?
Ans. आज निवेश करने के लिए दो सबसे उत्तम समय हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

Q2. आज कर्क राशि के जातकों को बिजनेस में क्या बड़ा अवसर मिल सकता है?
Ans. आज एक्सपोर्ट बिजनेस और क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स के क्षेत्र में नए अवसर मिलने के मजबूत योग हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पहुंच बढ़ेगी.

Q3. कार्यक्षेत्र पर सहकर्मियों का दिल जीतने के लिए आज क्या खास रहेगा?
Ans. आपकी बेहतरीन डिप्लोमेसी और कूटनीति के कारण आप ऑफिस के किसी भी बड़े और पेचीदा विवाद को सुलझा लेंगे, जिससे बॉस और सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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