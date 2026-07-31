Aaj Ka Singh Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी व दांपत्य जीवन स्थान) में संचार करेंगे. 7वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज बिजनेस में तो बड़ा लाभ होगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ अनबन की आशंका बन रही है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए मुनाफा देने वाला रहेगा. बिज़नेसमैन को बड़ा वित्तीय लाभ होने की प्रबल संभावना है. यदि आपने लंबे समय से अपने बिजनेस को अपडेट नहीं किया है, तो आज का दिन इसके लिए बहुत ही उत्तम है. किसी नए काम की शुरुआत के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच का समय सबसे अनुकूल रहेगा. सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन करने से आज किसी पुराने टैक्स या कानूनी नोटिस के झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी. हालांकि, दिन के शुरुआती हिस्से में कुछ मानसिक उलझन हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद अटके हुए कामों को फिर से गति मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कस्पेस पर बेवजह सोचने या बातें बनाने की बजाय केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है. जैसे-जैसे आप काम में मन लगाएंगे, स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा; सभी कामों को बराबर समय दें, वरना किसी एक काम को पूरा करने के चक्कर में बाकी महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

7वें भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. किसी तीसरे या बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से जीवनसाथी के साथ अनबन या तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और आपस में बातचीत से ही बातें सुलझाएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

समय की स्थिति को देखते हुए खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के पारिवारिक जीवन में चल रहे पुराने विवादों और मतभेदों के सुलझने की पूरी संभावना दिख रही है, जिससे आपका मन हल्का होगा और काम पर फोकस बढ़ेगा.

7वें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी की सेहत या मानसिक तनाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. खुद को सकारात्मक रखें, काम के बीच विश्राम लें और ठंडे दिमाग से हर चुनौती का सामना करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

नेवी ब्लू (गहरा नीला) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धनलक्ष्मी जी की पूजा करें और किसी मंदिर में गुलाबी फूल या सफेद मिठाई चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे ग्रहण दोष शांत होगा और दांपत्य जीवन में सुख-शांति आएगी.

FAQs

Q1. 31 जुलाई 2026 को सिंह राशि के व्यापारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?

Ans. नए काम की शुरुआत या बिजनेस अपडेट करने के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. सोचने में समय गंवाने के बजाय काम पर ध्यान दें और टाइम मैनेजमेंट बनाकर सभी कामों को बराबर समय दें.

Q3. आज सिंह राशि वालों को मैरिड लाइफ में किस बात से सावधान रहना चाहिए?

Ans. किसी तीसरे या बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आएं, वरना जीवनसाथी के साथ तनाव और अनबन हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.