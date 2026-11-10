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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 10 November 2026: 6वें चंद्रमा से मजबूत स्वास्थ्य, शोभन योग में टीमवर्क से सफलता व न्यू फ्रेंचाइजी के लिए शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Mithun Rashifal 10 November 2026: 6वें चंद्रमा से मजबूत स्वास्थ्य, शोभन योग में टीमवर्क से सफलता व न्यू फ्रेंचाइजी के लिए शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Mithun Rashifal 10 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, शोभन योग, न्यू फ्रेंचाइजी मुहूर्त, ऑफिस टीमवर्क, छात्रों को रिवीजन मंत्र व मंगलवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, प्रतिस्पर्धा व दैनिक कार्यभार स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपका स्वास्थ्य उत्तम और मजबूत बना रहेगा; यही शारीरिक व मानसिक आरोग्य आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से डटकर लड़ने का अदम्य साहस प्रदान करेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

  • दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया)
  • नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात अनुराधा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और नई फ्रेंचाइजी (Business & Employee Support)

न्यू फ्रेंचाइजी के लिए दोपहर का शुभ मुहूर्त: यदि आप किसी महत्वपूर्ण उत्पाद (Important Products) के लिए कोई नई फ्रेंचाइजी (New Franchise) लेने या अनुबंध साइन करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य (लाभ-अमृत का चौघड़िया) कदम उठाएं; यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और दीर्घकालिक मुनाफा देने वाला रहेगा.

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कर्मचारियों का रखें ख्याल, बिजनेस को मिलेगी नई ऊर्जा: व्यापारियों को अपने कर्मचारियों (Employees) के साथ परिवार के सदस्य की भांति आत्मीय व्यवहार रखना चाहिए. आगे बढ़कर उनकी समस्याओं और परेशानियों को सुनें और उन्हें दूर करने में स्वयं को आगे रखें. आपकी यह सहृदयता संस्थान में नई ऊर्जा का संचार करेगी और कर्मचारी दोगुनी निष्ठा से काम करेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Teamwork Alert)

शोभन योग में टीमवर्क की अनिवार्यता: शोभन योग के प्रभाव से कार्यस्थल (Workspace) पर अकेले काम करने के बजाय टीमवर्क (Teamwork) में आगे बढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा. साझा प्रोजेक्ट्स में स्वयं एक्टिव रहने के साथ-साथ अपने सभी टीम मेंबर्स को लगातार प्रोत्साहित और मोटिवेट करते रहें.

काम ज्यादा और समय कम, एक्टिव रहने की जरूरत: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को दफ्तर में अत्यधिक फुर्तीला और सक्रिय रहना होगा, क्योंकि आज अचानक 'काम ज्यादा और समय कम' जैसी आपात स्थिति पैदा हो सकती है; समय प्रबंधन पर पूरा ध्यान दें.

3. सामाजिक सरोकार, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Competitive Exam)

अस्पताल में भर्ती संबंधियों का लें हाल-चाल: सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर मानवीय संवेदनशीलता दिखाएं. यदि आपका कोई करीबी सगा-संबंधी या मित्र अस्पताल में भर्ती है या अस्वस्थ है, तो प्रत्यक्ष जाकर या कम से कम फोन पर ही सही, उनका कुशलक्षेम और हाल-चाल अवश्य पूछें.

छात्रों को रिवीजन पर फोकस की सलाह: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को असफलता के अनजाने डर (Fear of Failure) से बाहर निकलना होगा. इस मानसिक दबाव से बचने का एकमात्र अचूक फॉर्मूला यही है कि वे नए टॉपिक्स में उलझने के बजाय पुराने पढ़े हुए का बार-बार रिवीजन (Revision) करने पर पूरा फोकस करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के चलते शारीरिक स्टेमिना शानदार रहेगा. बदलते मौसम में मौसमी फ्लू से बचाव रखें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम बनाए रखें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार व भाई दूज विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, भाई दूज और शोभन योग के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा और संकटमोचन हनुमान जी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और पीले पुष्प अर्पित कर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' व 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. भाई दूज के पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों को रोली-अक्षत का तिलक कर मंगलकामना करें और भाई बहनों को उपहार भेंट करें. किसी जरूरतमंद या अस्पताल के बाहर बैठे निर्धन व्यक्ति को फल अथवा भोजन का दान करें. इससे परीक्षा का भय दूर होगा, कार्यक्षेत्र में समय पर सभी काम पूरे होंगे और व्यापार व नौकरी में स्थिरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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